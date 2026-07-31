美食博覽2026｜美食展8.13起登陸會展 匯聚近千參展商 一文看清門票詳情

一年一度的美食博覽將於8月13日起一連五日登陸會展，並與尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽和香港國際茶展3大展覽同期舉行。今年美食博覽除了設有公眾館，更有尊貴美食區，讓食客一次過品嘗來自世界各地的美食。博覽設有一票通行套票，只需$40即可通行5大展覽，即看下文！

一年一度的美食博覽將於8月13日起一連五日登陸會展。

$40通行5大展覽

今年博覽匯聚987間參展商，分別來自內地、韓國、日本和台灣等，為訪客帶來各種佳餚美食。大會推出4種門票套票，想一次過參觀5大展覽，只需$40，即可參觀美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展。假如對尊貴美食區未感興趣，訪客只需$30，亦可入場參觀美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展。

大會同步推出上午和晚間時段入場門票，訪客只需$10，即可下中午12點前或下午6點後入場參觀。