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出版：2026-Jul-31 14:00
更新：2026-Jul-31 14:00

美食博覽2026｜美食展8.13起登陸會展 匯聚近千參展商 一文看清門票詳情

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一年一度的美食博覽將於813日起一連五日登陸會展，並與尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽和香港國際茶展3大展覽同期舉行。今年美食博覽除了設有公眾館，更有尊貴美食區，讓食客一次過品嘗來自世界各地的美食。博覽設有一票通行套票，只需$40即可通行5大展覽，即看下文！

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一年一度的美食博覽將於8月13日起一連五日登陸會展。

$40通行5大展覽

今年博覽匯聚987間參展商，分別來自內地、韓國、日本和台灣等，為訪客帶來各種佳餚美食。大會推出4種門票套票，想一次過參觀5大展覽，只需$40，即可參觀美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展。假如對尊貴美食區未感興趣，訪客只需$30，亦可入場參觀美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展。

大會同步推出上午和晚間時段入場門票，訪客只需$10，即可下中午12點前或下午6點後入場參觀。

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今年博覽匯聚987間參展商，分別來自內地、韓國、日本和台灣等。

香港貿發局美食博覽

日期：813 (星期四) 817 (星期一)

開放時間：81316 (星期四至日)上午10時至下午10時；817 (星期一)  上午10時至下午6

每日展覽會關閉前45分鐘終止參觀人士進場。

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

公眾人士可持票入場參觀。小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

購票平台：AlipayHK、全線7-Eleven便利店、Circle K便利店和八達通App

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