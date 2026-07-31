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出版：2026-Jul-31 12:00
更新：2026-Jul-31 12:00

3COINS一周年優惠｜逾30款商品$3／$30加購　指定產品3折起 新會員送微波爐蒸煮盒 （附優惠商品清單）

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3COINS一周年優惠｜逾30款商品$3／$30加購　指定產品3折起 新會員送微波爐蒸煮盒 （附優惠商品清單）

日本生活雜貨品牌3COINS登陸香港一周年，將於即日起至8月30日舉行「3COINS夏日狂歡祭」，推出$3及$30精選加購優惠，另有多款人氣商品低至3折，以及新會員及會員專屬禮遇。即睇以下優惠詳情！

3COINS一周年優惠｜超過30款精選商品$3加購

今次週年狂歡祭最大的優惠，是超過30款指定商品可享$3加購價，涵蓋煮食用品、日常生活小物、衛生用品、嬰兒及寵物用品等。當中包括原價$43的雙排兒童安全座椅防脫安全帶、原價$26的煎蛋模具、折疊式手肘膝蓋用迷你瑜伽墊、外套便攜掛鉤及涼感運動短襪，優惠期間均可$3加購。

其他$3加購品還有迷你噴霧瓶、L型Lightning充電線、終極毛巾及雙頭輕量拖鞋等，部分原價最高$43，全部都可以用$3入手。

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3COINS一周年優惠｜$30加購生活用品　

除了$3加購，指定商品亦可享$30加購優惠，包括電動指甲護理機、and us - UV LED W型美甲燈、快速解凍鋁合金板及自動開合摺疊傘，原價$87，優惠期間均可$30加購。

另外，原價$130的and us - 真絲枕頭套亦可$30加購。

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3COINS一周年優惠｜多款人氣商品低至3折　

此外，多款人氣商品低至3折發售。其中，and us - EMS足部護理墊由原價$303減至$91；and us - 腿部按摩護理機同樣由$303減至$91。and us - 柔滑絲綢護髮睡帽則由$104減至$32，旋轉式汽車坐墊由$130減至$39。

而指定嬰兒及生活用品亦有5折優惠，嬰兒充氣沐浴盆由$130減至$65、嬰兒充氣沐浴墊由$69減至$35、可隱藏AirTag的鞋墊由$43減至$22，以及嬰兒車用雨傘架由$43減至$22。嬰兒車用保冷袋及兒童輔助馬桶便座亦分別由$87減至$44。

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3COINS一周年優惠｜首333位新會員送微波爐蒸煮盒

未有加入YAICHI TOMO會員的大家，活動期間下載YAICHI APP並成功註冊，再親臨3COINS門市登記，首333位新會員可獲贈人氣多用途微波爐蒸煮盒一個，禮品數量有限，送完即止。

至於現有會員，由7月31日起首3,333名會員到店消費滿$200，即可獲減$10優惠，先到先得。

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3COINS一周年優惠｜首333位新會員送微波爐蒸煮盒

 3COINS 夏日狂歡祭

日期： 2026 年 7 月 31 日至 8 月 30 日 

重點優惠： 

 $3 / $30 驚喜精選加購商品

精選人氣商品低至 3 折優惠 

首 333 位 YAICHI TOMO 新會員限量禮遇 

YAICHI TOMO 會員專屬回贈優惠

3COINS 香港希慎廣場店

銅鑼灣希慎廣場 B2 層 B209B & B210-B212

營業時間: 11:00-21:00

3COINS 香港新都會廣場店

葵芳新都會廣場3樓348號舖

營業時間: 11:00-22:00

3COINS 香港 AIRSIDE 店

啟德 AIRSIDE 4樓 406-407號鋪

營業時間: Mon - Fri 11:00-20:30 // Sat, Sun & Public Holidays 11:00-21:00


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