馬來西亞旅遊｜馬來西亞大型嘉年華 Citrawarna 2026 睇3,500人巡遊表演/煙花/熱氣球

香港人做事講求效率，如果去旅行想快速了解當地的文化特色，親身參與當地的大型節慶活動就是最方便又好玩的捷徑！「Citrawarna 2026」是馬來西亞旅遊局「馬來西亞旅遊年2026」的旗艦活動，剛於7月26日一連三日在吉隆坡獨立廣場盛大舉行。活動以大型文化匯演為重點項目，集結超過3,500名來自全國各地的表演者，帶來代表不同民族的歌舞表演。現場特設美食攤位、互動文化體驗，更有打卡熱氣球及煙花show，絕對稱得上是馬來西亞必去的大型嘉年華！



文、相：heidi

鳴謝：馬來西亞旅遊局、Citrawarna2026

最令人期待的文化嘉年華 「Citrawarna 2026」為馬來西亞旅遊年2026的重點旗艦活動之一，亦是馬來西亞展現多元文化魅力的年度盛事。活動以四大主題體驗串連整個節目，包括「Colours of Parade」、「Colours of Flavour」、「Colours of Culture」及「Colours of Art」，現場設有超過70個餐飲選擇、20多個文化活動站，以及多個藝術與工藝攤位，讓旅客全方位感受馬來西亞文化！

必睇壓軸煙花show 活動內容豐富精彩，建議大家可以提早到達會場，先逛特色攤位，慢慢品嚐地道特式美食，再霸定靚位睇表演。主舞台的文化匯演匯聚3,500名來自全國13個州屬及3個聯邦直轄區的表演者，透過傳統服飾、歌舞、音樂及文化巡遊，將馬來西亞不同的族群故事一一搬上舞台，不但帶出當地文化交融的特色外，最令記者印象深刻的是當地觀眾被演出者的熱情感染，在台下一起載歌載舞，場面熱鬧！整晚演出長達近四小時，午夜過後隨即迎來壓軸煙花show，七色煙火在夜空中璀璨綻放，配上蘇丹阿都沙默大樓的建築背景，構成獨一無二的馬來西亞風景，下次去馬來西亞旅行時不妨留意一下馬來西亞旅遊局公布活動安排啦！