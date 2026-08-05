日本網民力推10分鐘面部瑜伽！12個動作收緊雙下巴　下顎線更明顯

現代人長時間低頭使用手機、工作壓力大、睡眠不足，再加上飲食習慣改變，不少人即使身材不胖，仍然會面對雙下巴、面部浮腫及輪廓鬆弛等困擾。很多人第一時間想到節食或醫學美容，但其實，臉部肌肉與身體其他部位一樣，同樣需要適當鍛鍊。日本面部瑜伽導師 Masumi 在其廣受歡迎的教學影片中，分享一套約10分鐘的面部訓練方法，希望透過刺激面部肌肉、改善血液及淋巴循環，幫助收緊下顎線條，減少雙下巴的視覺效果。

Masumi 提倡的面部瑜伽，核心理念是鍛鍊平日較少使用的面部肌肉，同時放鬆因緊張而過度收縮的部位。透過特定動作，可刺激下顎、臉頰及頸部肌群，有助改善輪廓線條。

面部瑜伽的原理

Masumi 提倡的面部瑜伽，核心理念是鍛鍊平日較少使用的面部肌肉，同時放鬆因緊張而過度收縮的部位。透過特定動作，可刺激下顎、臉頰及頸部肌群，有助改善輪廓線條。與一般按摩不同，面部瑜伽強調主動運用肌肉。當肌肉力量提升後，不但能支撐皮膚組織，更有機會減少鬆弛感，令面部輪廓看來更立體。

改善輪廓的三大重點

1. 強化下巴及頸部肌肉

下顎線條是否清晰，很大程度取決於下巴及頸部肌肉的狀態。透過抬頭、伸展頸部及有控制地收緊下巴，可提升該區域肌肉力量，改善鬆弛情況。