熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Aug-05 10:00
更新：2026-Aug-05 10:00

日本網民力推10分鐘面部瑜伽！12個動作收緊雙下巴　下顎線更明顯

分享：
日本網民力推10分鐘面部瑜伽！12個動作收緊雙下巴　下顎線更明顯

日本網民力推10分鐘面部瑜伽！12個動作收緊雙下巴　下顎線更明顯

現代人長時間低頭使用手機、工作壓力大、睡眠不足，再加上飲食習慣改變，不少人即使身材不胖，仍然會面對雙下巴、面部浮腫及輪廓鬆弛等困擾。很多人第一時間想到節食或醫學美容，但其實，臉部肌肉與身體其他部位一樣，同樣需要適當鍛鍊。日本面部瑜伽導師 Masumi 在其廣受歡迎的教學影片中，分享一套約10分鐘的面部訓練方法，希望透過刺激面部肌肉、改善血液及淋巴循環，幫助收緊下顎線條，減少雙下巴的視覺效果。

Masumi 提倡的面部瑜伽，核心理念是鍛鍊平日較少使用的面部肌肉，同時放鬆因緊張而過度收縮的部位。透過特定動作，可刺激下顎、臉頰及頸部肌群，有助改善輪廓線條。

Masumi 提倡的面部瑜伽，核心理念是鍛鍊平日較少使用的面部肌肉，同時放鬆因緊張而過度收縮的部位。透過特定動作，可刺激下顎、臉頰及頸部肌群，有助改善輪廓線條。

面部瑜伽的原理

Masumi 提倡的面部瑜伽，核心理念是鍛鍊平日較少使用的面部肌肉，同時放鬆因緊張而過度收縮的部位。透過特定動作，可刺激下顎、臉頰及頸部肌群，有助改善輪廓線條。與一般按摩不同，面部瑜伽強調主動運用肌肉。當肌肉力量提升後，不但能支撐皮膚組織，更有機會減少鬆弛感，令面部輪廓看來更立體。

改善輪廓的三大重點

1. 強化下巴及頸部肌肉

下顎線條是否清晰，很大程度取決於下巴及頸部肌肉的狀態。透過抬頭、伸展頸部及有控制地收緊下巴，可提升該區域肌肉力量，改善鬆弛情況。

2. 減少水腫與浮腫

很多人的「面肥」其實並非脂肪，而是水分滯留。透過面部按摩與肌肉活動刺激循環，有助排走多餘水分，讓臉部看起來較緊緻。

3. 改善姿勢

如果長期駝背或前傾頸部，即使每天進行護膚，也難以改善輪廓。保持頭部與頸椎處於正確位置，可減少下巴周圍皮膚受到擠壓，對塑造下顎線有重要作用。

動作1. 側頸與下顎拉伸

動作1. 側頸與下顎拉伸

動作介紹：

動作1. 側頸與下顎拉伸

動作做法：將頭部向一側傾斜（如頭向右偏），微抬下巴，讓左側頸部與下顎線得到拉伸；完成時間後換另一側。

作用：拉伸兩側頸部線條，改善下顎線輪廓與兩側不對稱

動作2. 左右KISS KISS 動作3. 抬頭親吻天花板 動作3. 抬頭親吻天花板 動作4. 微笑把頭抬後

動作2. 左右KISS KISS

動作做法：將頭轉向左及右側，並做出嘟嘴動作，兩側做30秒。

作用：收緊雙下巴鬆鬆的位置

動作3. 抬頭親吻天花板

動作做法：頭部向後仰。嘴唇向上噘起，像要親吻天花板。保持數秒；完成左邊可換另一側。

作用: 訓練下巴底部肌肉，收緊頸部前側線條，刺激下顎周圍組織

動作4. 微笑把頭抬後

動作做法：微笑，並把雙手放在肩膀上，然後將頭向上抬後，待1秒左右再把頭回到正面；重複動作30秒。

作用: 收緊雙下巴

動作5. 烏龜頸 動作5. 烏龜頸 動作6. 上左右望 動作6. 上左右望 動作6. 上左右望 動作7. 向上向下望 動作7. 向上向下望

動作5. 烏龜頸

動作做法：把雙手交叉放在鎖骨位置，然後坐直。先將頭伸前，再慢慢把頭部定回正常位置並且將頭向上傾，把面部向著天花板。

動作6. 上左右望

動作做法：依然把雙手交叉放在鎖骨位置，然後先把頭抬後，再望向左及右邊。

動作7. 向上向下望

動作做法：先把頭向後，再定回原位然後把頭向下。

動作8. 向天親吻 動作9. 手放頭伸展 動作10. 手肘畫圈

動作8. 向天親吻

動作做法：繼續把雙手交叉放在鎖骨位置，然後嘟嘴同時把頭抬後，面向天。

動作9. 手放頭伸展

動作做法：先把雙手放頭上，然後頭部向下傾，轉左及右邊伸展。

動作10. 手肘畫圈

動作做法：先把一邊手屈曲在肩上，然後另一手靠在曲手的肩膀上，然後做出打圈動作。(左右兩邊各做30)

動作11. 洗澡動作 動作11. 洗澡動作 動作12. 曲手打圈

動作11. 洗澡動作

動作做法：向內移動手肘並將肩胛骨擠壓一起。(左右兩邊各做30)

動作12. 曲手打圈

動作做法：先把手放在肩上，然後同時做出打圈動作。向後及向前旋轉雙肘。

動作1. 側頸與下顎拉伸 動作2. 左右KISS KISS 動作3. 抬頭親吻天花板 動作4. 微笑把頭抬後 動作5. 烏龜頸 動作6. 上左右望 動作7. 向上向下望 動作8. 向天親吻 動作9. 手放頭伸展 動作10. 手肘畫圈 動作11. 洗澡動作 動作12. 曲手打圈

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務