日本網民力推10分鐘面部瑜伽！12個動作收緊雙下巴　下顎線更明顯

現代人長時間低頭使用手機、工作壓力大、睡眠不足，再加上飲食習慣改變，不少人即使身材不胖，仍然會面對雙下巴、面部浮腫及輪廓鬆弛等困擾。很多人第一時間想到節食或醫學美容，但其實，臉部肌肉與身體其他部位一樣，同樣需要適當鍛鍊。日本面部瑜伽導師 Masumi 在其廣受歡迎的教學影片中，分享一套約10分鐘的面部訓練方法，希望透過刺激面部肌肉、改善血液及淋巴循環，幫助收緊下顎線條，減少雙下巴的視覺效果。
面部瑜伽的原理
Masumi 提倡的面部瑜伽，核心理念是鍛鍊平日較少使用的面部肌肉，同時放鬆因緊張而過度收縮的部位。透過特定動作，可刺激下顎、臉頰及頸部肌群，有助改善輪廓線條。與一般按摩不同，面部瑜伽強調主動運用肌肉。當肌肉力量提升後，不但能支撐皮膚組織，更有機會減少鬆弛感，令面部輪廓看來更立體。
改善輪廓的三大重點
1. 強化下巴及頸部肌肉
下顎線條是否清晰，很大程度取決於下巴及頸部肌肉的狀態。透過抬頭、伸展頸部及有控制地收緊下巴，可提升該區域肌肉力量，改善鬆弛情況。
2. 減少水腫與浮腫
很多人的「面肥」其實並非脂肪，而是水分滯留。透過面部按摩與肌肉活動刺激循環，有助排走多餘水分，讓臉部看起來較緊緻。
3. 改善姿勢
如果長期駝背或前傾頸部，即使每天進行護膚，也難以改善輪廓。保持頭部與頸椎處於正確位置，可減少下巴周圍皮膚受到擠壓，對塑造下顎線有重要作用。
動作介紹：
動作1. 側頸與下顎拉伸
動作做法：將頭部向一側傾斜（如頭向右偏），微抬下巴，讓左側頸部與下顎線得到拉伸；完成時間後換另一側。
作用：拉伸兩側頸部線條，改善下顎線輪廓與兩側不對稱
動作2. 左右KISS KISS
動作做法：將頭轉向左及右側，並做出嘟嘴動作，兩側做30秒。
作用：收緊雙下巴鬆鬆的位置
動作3. 抬頭親吻天花板
動作做法：頭部向後仰。嘴唇向上噘起，像要親吻天花板。保持數秒；完成左邊可換另一側。
作用: 訓練下巴底部肌肉，收緊頸部前側線條，刺激下顎周圍組織
動作4. 微笑把頭抬後
動作做法：微笑，並把雙手放在肩膀上，然後將頭向上抬後，待1秒左右再把頭回到正面；重複動作30秒。
作用: 收緊雙下巴
動作5. 烏龜頸
動作做法：把雙手交叉放在鎖骨位置，然後坐直。先將頭伸前，再慢慢把頭部定回正常位置並且將頭向上傾，把面部向著天花板。
動作6. 上左右望
動作做法：依然把雙手交叉放在鎖骨位置，然後先把頭抬後，再望向左及右邊。
動作7. 向上向下望
動作做法：先把頭向後，再定回原位然後把頭向下。
動作8. 向天親吻
動作做法：繼續把雙手交叉放在鎖骨位置，然後嘟嘴同時把頭抬後，面向天。
動作9. 手放頭伸展
動作做法：先把雙手放頭上，然後頭部向下傾，轉左及右邊伸展。
動作10. 手肘畫圈
動作做法：先把一邊手屈曲在肩上，然後另一手靠在曲手的肩膀上，然後做出打圈動作。(左右兩邊各做30秒)
動作11. 洗澡動作
動作做法：向內移動手肘並將肩胛骨擠壓一起。(左右兩邊各做30秒)
動作12. 曲手打圈
動作做法：先把手放在肩上，然後同時做出打圈動作。向後及向前旋轉雙肘。