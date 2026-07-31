熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Jul-31 15:00
更新：2026-Jul-31 15:00

酒樓晚市優惠｜$1兩隻脆皮雞 $38起歎海斑/龍蝦伊麵/鮑魚煲

分享：
Nose 20045

酒樓晚市優惠｜$1兩隻脆皮雞 $38起歎海斑/龍蝦伊麵/鮑魚煲

約齊一班人食晚飯，又想食雞、海鮮？百好飲食集團旗下15間酒樓推出晚市優惠，10位或以上入座只需$1即可享用兩隻「醬皇脆皮走地雞」，人數不同亦有其他菜式可選，$38起就有清蒸生猛海斑及乾撈鮑魚粉絲煲，8位或以上入座更可以$68享兩隻上湯波士頓龍蝦連伊麵。


10人入座$1兩隻脆皮雞

今次晚市優惠以入座人數計算，每檯可從指定菜式中選擇一款。10位或以上入座，即可以$1享用兩隻「醬皇脆皮走地雞」，想食足兩隻雞就要夠10位。

如果人數較少，亦有其他優惠。8位或以上入座，可以$68享兩隻「上湯波士頓龍蝦」，並配伊麵底；7位或以上則可以$38享一條約2斤的「清蒸生猛海斑」。

$38歎鮑魚粉絲煲

此外，9位或以上入座即可用$38享3份「乾撈鮑魚粉絲煲」，合共12隻鮑魚。人數未達上述門檻亦不用擔心，優惠另設其他份量選擇，入座2位起已有指定優惠。

優惠於晚市5:30起供應，每檯按入座人數限選一款，並須另加惠顧正價小菜一款。優惠不可與其他特價套餐及全包宴同時使用，另收茶位費及加一服務費，詳情以各分店安排為準。

748978538 122254816142104076 7820151451191169121 n K508 320ee25403ea15bb

百好名宴

  • 地址:黃大仙龍翔道110號豪苑中心

電話:2806 3838

  • 地址:荃灣青山公路南豐中心4至5樓

電話:2797 8338

  • 地址:上水龍琛路龍豐花園商場1樓 

電話:2722 1688

彩匯皇宮

  • 地址:上水彩園路8號彩園廣場4樓 

電話:2777 8838

  • 地址:青衣担杆山路6號長發廣場5樓

電話:2363 8338

百匯酒家

  • 地址:葵涌大隴街石籬商場2期2樓 

電話:2699 2838

  • 地址:葵涌葵盛東商場1樓129號舖   

電話:2362 8338

百匯軒

  • 地址:慈雲山毓華街慈雲山中心7樓 

電話:23672288

  • 地址:沙田沙角邨沙角商場3樓 

電話:2717 8882

  • 地址:大埔太和路12號太和廣場3樓 

電話:2727 2188

  • 地址:九龍藍田碧雲道德田商場3樓 

電話:2717 2828

  • 地址:天水圍天瑞路9號天瑞商場1樓 

電話：2321 8838

都匯漁港

  • 地址:柴灣小西灣廣場3樓303號舖 

電話:2762 8838

  • 地址:鑽石山鳳德商場3樓301-3號舖  

電話:2778 2288

  • 地址:將軍澳培成里10號明德商場1樓 

電話：2333 8688


ADVERTISEMENT

【👇送家電．家居．博覽入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務