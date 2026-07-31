酒樓晚市優惠｜$1兩隻脆皮雞 $38起歎海斑/龍蝦伊麵/鮑魚煲

約齊一班人食晚飯，又想食雞、海鮮？百好飲食集團旗下15間酒樓推出晚市優惠，10位或以上入座只需$1即可享用兩隻「醬皇脆皮走地雞」，人數不同亦有其他菜式可選，$38起就有清蒸生猛海斑及乾撈鮑魚粉絲煲，8位或以上入座更可以$68享兩隻上湯波士頓龍蝦連伊麵。
10人入座$1兩隻脆皮雞
今次晚市優惠以入座人數計算，每檯可從指定菜式中選擇一款。10位或以上入座，即可以$1享用兩隻「醬皇脆皮走地雞」，想食足兩隻雞就要夠10位。
如果人數較少，亦有其他優惠。8位或以上入座，可以$68享兩隻「上湯波士頓龍蝦」，並配伊麵底；7位或以上則可以$38享一條約2斤的「清蒸生猛海斑」。
$38歎鮑魚粉絲煲
此外，9位或以上入座即可用$38享3份「乾撈鮑魚粉絲煲」，合共12隻鮑魚。人數未達上述門檻亦不用擔心，優惠另設其他份量選擇，入座2位起已有指定優惠。
優惠於晚市5:30起供應，每檯按入座人數限選一款，並須另加惠顧正價小菜一款。優惠不可與其他特價套餐及全包宴同時使用，另收茶位費及加一服務費，詳情以各分店安排為準。
百好名宴
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