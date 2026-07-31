深圳好去處｜深圳最新自然博物館7.28開幕 8大展廳打卡恐龍化石/太陽系模型 即睇門票+攻略

佔地達10萬平方米的深圳自然博物館已於7月28日正式開幕！全館共設有8大展廳，包括展出巨型1:1霸王龍及馬門溪龍骨架化石的「恐龍廳 」、匯聚上萬件動物標本的「生物廳」、配備太陽系模型的「宇宙廳 」等，絕對是周末北上打卡、親子遊的絕佳好去處！下文即為大家介紹8大展廳亮點及交通門票攻略！

深圳自然博物館8大展廳｜1. 恐龍廳－穿越侏羅紀世界 恐龍廳是全場人氣最高、最受小朋友歡迎的大廳！特設巨型1:1霸王龍及馬門溪龍骨架化石，讓大家一秒走進侏羅紀世界 ！建議可步上二樓觀景平台，俯瞰整座震撼的「骨架森林」，打卡一流！ 深圳自然博物館8大展廳｜2. 人類廳－解密人體奧秘 展廳以人類的起源與進化為主題，完整展示從古猿到現代人的演化史。這裡陳列了各類靈長類動物的真實標本，將原本生硬的人體科學轉化為生動易理解的展示，非常適合小朋友邊玩邊學。

深圳自然博物館8大展廳｜3. 演化廳－見證38億年奇蹟 演化廳內梳理了地球38億年來的生命發展脈絡，展出大量珍貴的古老化石。

深圳自然博物館8大展廳｜4. 宇宙廳－探索138億年宇宙起源 宇宙廳除了配備深空觀測設備與太陽系模型，更展出真實可觸摸的隕石標本，大家可在浩瀚星空的氛圍感中，感受地球的渺小與宇宙的宏大。 深圳自然博物館8大展廳｜5. 地球廳－絕美寶石珍藏 這裡被稱之為「最美石頭博物館」，集齊了各色寶石礦物及岩石標本，金、銀、銅及紅珊瑚應有盡有，配合火山噴發與板塊運動的逼真還原，讓各位了解地球46億年的地質演變。 深圳自然博物館8大展廳｜6. 生物廳－近距離的「靜止動物園」

匯聚上萬件動物標本，包括非洲象、北極熊及長頸鹿等，訪客可超近距離觀察各種動物的可愛姿態，感受大自然的生命張力。 深圳自然博物館8大展廳｜7. 生態廳－沉浸式自然體驗 生態廳內復刻了森林、海洋、極地、濕地與荒漠等生態系統，配合光影特效，完美呈現地球自然之美！ 深圳自然博物館8大展廳｜8. 家園廳－欣賞深圳山海 家園廳以深圳本土生態為主題，展出紅樹林、濱海灘塗特有的動植物與遷徙鳥類標本，造景極度逼真。別錯過「深圳十二時辰」及地下的「鯤鵬徑」路線沙盤，讓大家沉浸式了解深圳自然故事。



深圳自然博物館詳情 地址： 深圳市坪山區馬巒街道沙壆社區

交通： 乘搭深圳地鐵16號線至「沙壆站」D出口，步行約8-10分鐘即達

門票： 普通票￥80 | 優待票￥60（一票通行全館8大展廳）

開放時間： 09:30 - 18:00（17:30停止入館，逢星期一閉館）

預約方式： 須透過官方wechat小程序進行實名制分時段預約