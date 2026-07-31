網上熱話｜超市購物車變「棄嬰籃」 嚇呆顧客 網民現身說法：好平常！

圖片來源：Threads、YouTube@PARKnSHOP Supermarket HK

去超級市場購物一定習慣在門口順手推購物車，方便在選購過程中搜羅戰利品。不過，近日有網民在超市發現一架標明為「棄嬰籃」的購物車，令他不禁影相上傳社交平台，引來大批網民熱烈討論。

超市購物車變「棄嬰籃」 早前，一位網民在社交平台上傳一張在超市拍攝的照片，相中可見一架超市購物車上，貼上一張寫著「棄嬰籃」的紙張，而購物車內則放有撈麵、湯底底料等食材。可能因為「棄嬰」兩字太惹人注目，發文者就表示人生沒想過竟然在某大超市見到這三個字而感到好奇。

零售業人士現身說法 超市內的「棄嬰籃」引來不少網民關注，有零售業人士就現身說法，耐心解釋指行內的「棄嬰」並非真的指棄養人類嬰兒，而是「啲人亂咁放啲貨我哋就叫棄嬰」、「呢啲籃絕對係有作用，可以等職員快啲收走返啲貨去貨架，因為好多時啲冇手尾既客都鍾意將啲貨周圍放，尤其係啲雪藏貨，好多時搞到出晒水/變壞唔要得」，亦有行內人指這些被違棄、「無人要」的商品仲會叫「野仔」、「孤兒仔」。

網民留言爆笑 雖然獲零售業人士解釋後，得悉此「棄嬰」不同彼「棄嬰」，但有網民就認為「有正字『待處理』唔識寫， 用埋啲唔應該出現嘅字句」、「就好似我公司啲阿姐，叫機長稱呼為機頭佬一樣」，又指這個寫法「給外人觀感極差」，建議改用其他字眼。惟有網民就讚這個說法「幾香港style」，更揚言「成世人喺香港未見過」，估計今次只是剛好俾發文者留意到影相放上網，令大家都學多樣嘢。