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出版：2026-Aug-01 14:00
更新：2026-Aug-01 14:00

玉桂狗與Usahana期間限定店登陸MCP 全球優先發售12款新品 逾200款Sanrio精品

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玉桂狗與Usahana期間限定店登陸MCP 全球優先發售12款新品 逾200款Sanrio精品

Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana期間限定店登陸MCP新都城中心！「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」由即日起至8月30日於MCP CENTRAL開放，除了有逾200款Cinnamoroll、Usahana及Sanrio characters精品，亦全球優先發售12款Usahana繽紛緞帶系列新品，粉絲可以趁暑假入手限定商品。

全球優先發售Usahana繽紛緞帶系列

今次期間限定店最值得留意的是全球優先發售的「Usahana繽紛緞帶系列」，全系列共有12款新品，以粉彩色調配搭圓點蝴蝶結設計，推出8款公仔擺設盲盒，另有毛公仔、手挽袋、毛巾等，Usahana以全新造型登場。


全球優先發售的Usahana繽紛緞帶系列新品 公仔擺設盲盒（全8款） 鎖匙扣(左)、毛公仔(右) 咕臣 記事簿 毛巾 側孭袋、鎖匙扣 髪夾 貼紙(左上)、對裝髪夾(左中)、隨身鏡(中)及行李扣(右下) 12款Usahana繽紛緞帶系列新品(2) 12款Usahana繽紛緞帶系列新品

逾200款Sanrio精品

除了新系列，店內亦集合逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中包括多款Sanrio characters航空主題商品，例如My Melody及Kuromi空中服務員造型毛公仔鑰匙扣，以及Sanrio characters頸枕等，亦有不同角色的精品可供選購。

期間限定店發售200多款Cinnamoroll及Usahana主題精品 Sanrio characters人氣角色航空造型單品(2) 「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」(2) 「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」(3) 「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」(5)

Cinnamoroll、Usahana化身旅客現身

今次限定店亦加入飛行主題元素，Cinnamoroll及Usahana會化身旅客於店內現身，大家選購精品之餘可以順道打卡留念。MCP新都城中心早前設置的「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」亦繼續開放，場內設有6大航空主題打卡位，讓大家購物後可以繼續探索。

另外，由8月1日起，於場內商戶以電子消費滿指定金額，即可換領限量「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」主題針織袋。


搖身一變成為旅客的 Cinnamoroll 及 Usahana更親臨限定店(2) 活潑空姐Usahana針織袋

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

日期：即日起至8月30日

時間：上午11時至晚上9時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場


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