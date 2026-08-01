玉桂狗與Usahana期間限定店登陸MCP 全球優先發售12款新品 逾200款Sanrio精品

Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana期間限定店登陸MCP新都城中心！「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」由即日起至8月30日於MCP CENTRAL開放，除了有逾200款Cinnamoroll、Usahana及Sanrio characters精品，亦全球優先發售12款Usahana繽紛緞帶系列新品，粉絲可以趁暑假入手限定商品。

今次期間限定店最值得留意的是全球優先發售的「Usahana繽紛緞帶系列」，全系列共有12款新品，以粉彩色調配搭圓點蝴蝶結設計，推出8款公仔擺設盲盒，另有毛公仔、手挽袋、毛巾等，Usahana以全新造型登場。

除了新系列，店內亦集合逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中包括多款Sanrio characters航空主題商品，例如My Melody及Kuromi空中服務員造型毛公仔鑰匙扣，以及Sanrio characters頸枕等，亦有不同角色的精品可供選購。

Cinnamoroll、Usahana化身旅客現身

今次限定店亦加入飛行主題元素，Cinnamoroll及Usahana會化身旅客於店內現身，大家選購精品之餘可以順道打卡留念。MCP新都城中心早前設置的「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」亦繼續開放，場內設有6大航空主題打卡位，讓大家購物後可以繼續探索。

另外，由8月1日起，於場內商戶以電子消費滿指定金額，即可換領限量「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」主題針織袋。



