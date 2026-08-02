香港故宮文化博物館全新展覽登場 連結紫禁城和香港 必看龍家昇最新LABUBU作品（有片！）

LABUBU粉絲注意！香港故宮文化博物館推出全新展覽「城中一日──跨越時空的格物實驗」，匯聚9位本地藝術家作品，包括LABUBU創作者龍家昇和漫畫家利志達等。他們將以紫禁城為創作靈感，融入香港都市的背景，打造出各種創意作品。展覽同時設有一系列工作坊，讓不同年齡層和背景的人士體驗藝術的樂趣。

全新展覽邀請9位本地藝術家，包括龍家昇、多媒體藝術家韓家俊、插畫家雷焯諾、視覺藝術家曾慶靈、畫家及雕塑家章柱基。他們在作品中融入紫禁城和繁華香港的不同元素，透過多種媒介涵蓋繪畫或雕塑等，探討傳統文化在都市中如何煥發新的生命力。

全新LABUBU作品登場！

最受觀眾關注的作品必屬由LABUBU創作者龍家昇親手創作的6幅畫作。作品以馬克筆和白紙為主要創作工具，並以紫禁城御花園與油麻地榕樹頭為背景，表達不論古今，兩個地方都承載着人們彼此連結的集體回憶。

另一作品「魚畫如月」由視覺藝術家曾慶靈創作。作品以魚為主題，在猶如明月般的屏幕上「游」出各種魚類，淡雅的色彩配上象徵綿延悠長的魚類，讓人不自覺駐足欣賞。