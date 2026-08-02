網上熱話｜連登仔嫌棄港女欠趣味 惹大量網民共鳴：香港女仔自我中心到極！

戀愛易學難精可否惡補？成績差就話可以靠讀書補習改進，但若然在學校無教的兩性關係上出現問題，又應該點算好？早前，有連登仔狠批香港女仔「好無趣味」，引來大批網民俾正評兼紛紛表示有共鳴，究竟真係同性別有關，定還是同個人有關呢？

連登仔嫌棄港女欠趣味 早前，一位連登仔以「同香港啲女傾偈真係好無趣味」為題發文，內容狠批一眾港女自私兼自大，直言港女「下下要對話方諗話題」、「啲回答永遠係唔會令到個話題係可以延續到落去，你話佢唔想傾又唔係，但就係預左人地會湊住佢嚟傾」，怒斥「即係情緒價值就佢要晒，對方就只能係付出嗰一方，講嘢引你笑，就剩係識笑」、「你可能話佢對你無興趣，但又唔係完全唔理你」、「真係俾你媾到，同呢啲人一齊都幾辛苦」。

大量正評惹共鳴 發文者對港女就怨氣多多，而一眾連登仔亦深有共鳴，帖文不但吸引過千正評認同觀點，更有大批網民紛紛留言，直指「下下你撩佢，佢永遠唔會主動搵你」、「嗰啲眼角高既女就由佢哋孤獨終老啦，性格有問題」，狠批「港女嗰種西面西格係獨有，港女玩threads好多都臭串過人，自我中心到極」。

港女現身說法：男女都一樣 雖然不少人認同樓主觀點，但亦有心水清網民客觀分析，坦言「因為就屬香港女性教育水平同就業環境都比其他地方都好」，又對比連登仔嚮往的日本女性指「日本妹點解咁順從，因為佢哋喺職場就係要做阿四，俾人無限打壓」。有港女則回應表示與性別無關，「香港人男女都情商低」、「女的由細到大被洗腦，俾人摸一下就蝕低，唔理人就等於高貴，主動就唔值錢，愛情入面邊個鍾意對方多啲就邊個佔下風失去主動權」；「男的都唔少情商低，例如衝動，唔識解決問題，自以為好理性其實好X，俾囡氹一氹就乜都出錢出力」、「一個人的情商都幾重要，唔知點解學校唔教」。