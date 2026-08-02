爆旋陀螺迷暑假必去！ 屯門市廣場「爆旋陀螺X G1爭霸戰」 期間限定店獨家發售限定版陀螺

爆旋陀螺迷今個暑假有新一輪「開戰」理由！屯門市廣場聯同TAKARA TOMY及香港總代理萬信有限公司，由即日起至8月16日舉行「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，除了有逾2,000名玩家參與的全港大型賽事，亦設爆旋陀螺X期間限定店，獨家發售多款會場限定陀螺，更有星級挑機賽及多場G2賽事登場。

除了16強決賽，新界西及新界東分區賽亦會在屯門市廣場舉行，賽事日期如下：

總冠軍將獲得閃金色版「翔龍勇者S6-60V」超稀有非賣品，亞軍及季軍則分別獲白銀色版及赤銅色版「翔龍勇者S6-60V」。為確保賽事公平，參賽者必須使用香港及澳門官方正版《爆旋陀螺X》產品參賽。

今次「爆旋陀螺X G1爭霸戰」吸引逾2,000名陀螺高手參與各區賽事，經過港島、九龍、離島及新界各區賽事後，16位頂尖陀螺手將於8月9日在屯門市廣場爭奪「香港第一陀螺手」稱號，現場更會透過540吋大電視直播賽事。

現場亦有星級對戰環節，8月2日由JFFT全體成員聯同游學修登場。繼早前對戰中JFFT成員良少不敵游學修後，今次將由JFFT集體出戰，向游學修發起「復仇戰」。

除了G1爭霸戰，大會亦安排G2系列賽事，讓不同年齡及組別的玩家參與，包括單人賽、三人對戰賽、女陀螺手賽及大小同樂賽等。

期間限定店採用「產品購買權抽選」安排，所有產品只限網上登記並成功中籤人士購買，不設即場排隊輪候。第一輪購買權抽選已結束，第二輪將於8月9日至16日進行，詳情可留意萬信有限公司MANI LIMITED專頁公布。

期間限定店由7月30日至8月16日開放，每日上午11時至晚上9時營業，產品數量有限，售完即止；同場亦設「爆旋陀螺X試玩區」，由上午11時至晚上10時開放，玩家可即場對戰。

逾50間商戶變身「陀螺試煉場」 集印花換S現金券

屯門市廣場亦將場內逾50間餐飲及零售商戶加入活動，由8月1日至31日設「陀螺試煉場」及「陀螺戰士補給站」。玩家可到指定商戶與店舖陀螺專員進行一對一對戰，完成挑戰即可獲商戶限定優惠及印章；出示爆旋陀螺產品，亦可到「陀螺戰士補給站」換取指定優惠。