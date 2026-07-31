熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Jul-31 19:00
更新：2026-Jul-31 19:00

香港Shake Shack首度推出雞翼！聯乘本地手工辣醬品牌Flagrant 必試期間限定柚子香辣雞翼 $15加購迷你辣椒醬鎖匙扣

分享：
Joe44

香港Shake Shack首度推出雞翼！聯乘本地手工辣醬品牌Flagrant 必試期間限定柚子香辣雞翼 $15加購迷你辣椒醬鎖匙扣

香港Shake Shack首度推出雞翼！Shake Shack聯乘本地手工辣醬品牌 Flagrant（富樂館醬），8月6日起推出期間限定「Flagrant 柚子香辣雞翼」。無激素雞翼配上日式柚子胡椒風味秘製醬汁，清新微辣超開胃！買雞翼更可低至$15換購獨家迷你辣醬鎖匙扣，下文即睇詳情！

柚子香辣雞翼 6. Flagrant Yuzu Koji Hot Sauce Flagrant 柚子米麴辣椒醬 3 2. Flagrant Yuzu Hot Wings Flagrant 柚子香辣雞翼 2

Shake Shack新推柚子香辣雞翼

Shake Shack 今次聯乘本地手工辣醬品牌 Flagrant（富樂館醬），在8月6日至10月11日期間推出Shake Shack 香港及澳門首款雞翼產品「限定Flagrant 柚子香辣雞翼」。雞翼選用無添加抗生素及生長激素雞翼，炸至金黃香脆後，均勻裹上以 Flagrant 招牌柚子米麴辣椒醬調製的秘製醬汁，入口先是柑橘清香，繼而帶出微辣與鮮味，層次分明。秘製醬汁靈感源自日本經典調味料柚子胡椒的柚子米麴辣椒醬，揉合柚子皮、發酵辣椒、日本米醋及日本白砂糖，並以 100% 植物性原料製作，味道清新而不失個性，為炸物添上一抹明亮風味，愈食愈開胃！另外凡購買 Flagrant 柚子香辣雞翼，即可以港幣$15 加購 Shake Shack 港澳分店獨家限定的迷你版 Flagrant 柚子米麴辣椒醬鎖匙扣（50毫升｜建議零售價港幣 $55）；或以港幣$78選購 Flagrant 柚子米麴辣椒醬（150毫升），造型型格又可愛，大家有興趣的話一於mark定日子搶購！

9. Pocket sized Flagrant Yuzu Koji Hot Sauce Keychain 迷你版 Flagrant 柚子米麴辣椒醬鎖匙扣 5. Flagrant Yuzu Koji Hot Sauce Flagrant 柚子米麴辣椒醬 2 7. Flagrant Yuzu Koji Hot Sauce Flagrant 柚子米麴辣椒醬 4

ADVERTISEMENT

【👇送家電．家居．博覽入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務