香港Shake Shack首度推出雞翼！聯乘本地手工辣醬品牌Flagrant 必試期間限定柚子香辣雞翼 $15加購迷你辣椒醬鎖匙扣

Shake Shack新推柚子香辣雞翼

Shake Shack 今次聯乘本地手工辣醬品牌 Flagrant（富樂館醬），在8月6日至10月11日期間推出Shake Shack 香港及澳門首款雞翼產品「限定Flagrant 柚子香辣雞翼」。雞翼選用無添加抗生素及生長激素雞翼，炸至金黃香脆後，均勻裹上以 Flagrant 招牌柚子米麴辣椒醬調製的秘製醬汁，入口先是柑橘清香，繼而帶出微辣與鮮味，層次分明。秘製醬汁靈感源自日本經典調味料柚子胡椒的柚子米麴辣椒醬，揉合柚子皮、發酵辣椒、日本米醋及日本白砂糖，並以 100% 植物性原料製作，味道清新而不失個性，為炸物添上一抹明亮風味，愈食愈開胃！另外凡購買 Flagrant 柚子香辣雞翼，即可以港幣$15 加購 Shake Shack 港澳分店獨家限定的迷你版 Flagrant 柚子米麴辣椒醬鎖匙扣（50毫升｜建議零售價港幣 $55）；或以港幣$78選購 Flagrant 柚子米麴辣椒醬（150毫升），造型型格又可愛，大家有興趣的話一於mark定日子搶購！