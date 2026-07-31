直擊全新CHIIKAWA ARTIVERSE特展 4大專區睇130+原畫/毛量暴增造型全球首度登場+迴旋木馬 (有片)

全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展8月1日正式開幕！8月1日至9月6日期間正式登陸尖沙咀 K11MUSEA 暨海濱。今次以「四大主題藝術宇宙」為主題橫跨兩大收費展區，包括位於K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle 的室內展覽空間及紀念品商店，以及設於地下 Promenade 的戶外展區。首次展出逾130幅插畫家 Nagano的珍貴原畫，以及多個全港獨家登場的打卡位，即刻率先睇展內重點！

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展分為四個專區，包括原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙及機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬，除了首次於香港展出超過130幅插畫家 Nagano 的珍貴原畫外，音樂互動宇宙將透過「睡衣派對」主題設置，營造沉浸式派對，參加者可以一同參與派對跳舞應援，重現經典場景！裝置藝術宇宙區中，巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色首次登場，區內有多位角色現身，更有全球首度亮相的「毛量暴增」造型吉伊卡哇、小八與兔兔雕塑，以及巨大化那孩子雕塑！展覽同時加入多項互動元素，當中更包括隨特典套裝附送的專屬「鉛筆造型互動小道具」，讓觀眾於不同展區參與互動。

於K11 MUSEA 3樓及4樓設限定拍攝體驗，3樓及4樓均設有SNAPIO自拍亭，選擇特展限定相框，與吉伊卡哇與好友拍下主題四格合照；而4樓其中一部自拍亭更可特別選用半透明相紙，充滿夢幻質感！同時，主辦單位更與快圖美合作，於3樓推出限定場景拍攝服務及體驗，超人氣「乳酸菌超人」雕塑將現身3樓拍照區，讓粉絲與乳酸菌超人合照留念！亦可挑選自己喜愛的相片，即場印製成夢幻的《CHIIKAWA 迴旋木馬》主題貼紙及相片襟章等多款紀念品。

全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬將座落維港海濱！整個裝置由旋轉木馬及特色座艙構成，集結8位核心角色，包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺、古本屋，設其專屬主題色座騎，參加者可以分別坐上與自身代表色呼應的木馬。除了木馬座騎外，現場更特設精緻主題座艙，包括海獺師傅與其座架，以及巨型生物「那孩子」，及《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》角色「賽蓮」與「人魚」。

適用條件： 僅限未行使／未進場 之門票持有人。詳細退款手續及指引請留意 KLOOK 平台稍後之公佈。

會場限定一套四款限定手機托鎖匙扣

由 8 月 1 日至 9 月 6 日，恆生Mastercard信用卡客戶只要親臨特展，即可以消費換購一套四款的限定手機托鎖匙扣(盲盒)，鎖匙扣有「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展主題及三位人氣角色款式，同時兼具手機支架與螢幕清潔功能，非常實用。

特展珍藏版八達通及手機八達通卡面登場

是次「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展推出珍藏版八達通聯乘系列及手機八達通卡面，珍藏版八達通系列設有三款成人版八達通，分別以吉伊卡哇、小八及兔兔為主角，每張卡均配備兩顆 LED燈，輕拍八達通讀寫器即可亮起星光，卡面更配以幻彩燙印標誌設計，極具收藏價值。每款八達通包裝上更有二維碼可下載相應角色的手機背景圖片。