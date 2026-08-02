農夫山泉運動飲品「尖叫」8.3全港免費派 參加足球遊戲贏雙倍飲品(附快閃時間表+地點)

踏入8月，氣溫持續高企，街上熱浪逼人。為了幫市民消暑降溫，農夫山泉宣布，旗下運動飲品「尖叫」將震撼加推第二輪免費試飲活動。由明天8月3日起，品牌宣傳車將一連數周快閃進駐尖沙咀、銅鑼灣、旺角等全港8個鬧市核心地段，為過路市民及運動愛好者即時補水、補電解質。
錯過了7月份首輪活動的市民，今次機會難逢。主辦方表示，市民只要在活動現場用手機讚好(Like)「農夫山泉香港 Nongfu Spring HK」 Facebook 專頁，以及追蹤「農夫山泉香港」Instagram 帳號，即可免費獲贈「尖叫運動飲品」一支，每人限取一支，數量有限，派完即止。
鬧市設足球挑戰贏雙倍福利
為了增加現場氣氛，今次農夫山泉在特定地點注入熱血細節。只要認準時間表上帶有足球標示(⚽)的 5 個站點(如銅鑼灣 SOGO 外、葵涌廣場外等)，現場將設置「互動小遊戲」。市民除了能拿走免費飲品，更可現場挑戰控球或射門，挑戰成功即可多贏一支「尖叫」，實「一手拎一支，非常適合約埋波友一同參與活動。
農夫山泉快閃詳細時間表：
8月3日(一) 12:00 - 16:00：尖沙咀海防道
8月4日(二) 12:00 - 16:00：銅鑼灣 SOGO 外 ⚽
8月5日(三) 12:00 - 16:00：旺角西洋菜南街 ⚽
8月6日(四) 12:00 - 16:00：旺角朗豪坊外 ⚽
8月13日(四) 12:00 - 16:00：灣仔修頓球場外
8月14日(五) 12:00 - 16:00：葵涌廣場外 ⚽
8月15日(六)12:00 - 16:00：灣仔往會展天橋
8月16日(日) 12:00 - 16:00：中環碼頭 ⚽
(註：帶有⚽標示之站點設有足球小遊戲)
主辦方提醒市民，戶外活動受天雨及現場路面情況影響而有所變動，建議出發前緊貼品牌社交專頁最新公布。