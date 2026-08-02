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出版：2026-Aug-02 18:00
更新：2026-Aug-02 18:00

農夫山泉運動飲品「尖叫」8.3全港免費派 參加足球遊戲贏雙倍飲品(附快閃時間表+地點)

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Wayne 05

農夫山泉運動飲品「尖叫」8.3全港免費派 參加足球遊戲贏雙倍飲品(附快閃時間表+地點)

踏入8月，氣溫持續高企，街上熱浪逼人。為了幫市民消暑降溫，農夫山泉宣布，旗下運動飲品「尖叫」將震撼加推第二輪免費試飲活動。由明天83日起，品牌宣傳車將一連數周快閃進駐尖沙咀、銅鑼灣、旺角等全港8個鬧市核心地段，為過路市民及運動愛好者即時補水、補電解質。

錯過了7月份首輪活動的市民，今次機會難逢。主辦方表示，市民只要在活動現場用手機讚好(Like)農夫山泉香港 Nongfu Spring HK Facebook 專頁，以及追蹤「農夫山泉香港Instagram 帳號，即可免費獲贈「尖叫運動飲品」一支，每人限取一支，數量有限，派完即止。

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鬧市設足球挑戰贏雙倍福利

為了增加現場氣氛，今次農夫山泉在特定地點注入熱血細節。只要認準時間表上帶有足球標示() 5 個站點(如銅鑼灣 SOGO 外、葵涌廣場外等)，現場將設置「互動小遊戲」。市民除了能拿走免費飲品，更可現場挑戰控球或射門，挑戰成功即可多贏一支「尖叫」，實「一手拎一支，非常適合約埋波友一同參與活動。

農夫山泉快閃詳細時間表：

83() 12:00 - 16:00：尖沙咀海防道

84() 12:00 - 16:00：銅鑼灣 SOGO

85() 12:00 - 16:00：旺角西洋菜南街

86() 12:00 - 16:00：旺角朗豪坊外

813() 12:00 - 16:00：灣仔修頓球場外

814() 12:00 - 16:00：葵涌廣場外

815()12:00 - 16:00：灣仔往會展天橋

816() 12:00 - 16:00：中環碼頭
(註：帶有⚽標示之站點設有足球小遊戲)

主辦方提醒市民，戶外活動受天雨及現場路面情況影響而有所變動，建議出發前緊貼品牌社交專頁最新公布。

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