農夫山泉運動飲品「尖叫」8.3全港免費派 參加足球遊戲贏雙倍飲品(附快閃時間表+地點)

鬧市設足球挑戰贏雙倍福利 為了增加現場氣氛，今次農夫山泉在特定地點注入熱血細節。只要認準時間表上帶有足球標示(⚽)的 5 個站點(如銅鑼灣 SOGO 外、葵涌廣場外等)，現場將設置「互動小遊戲」。市民除了能拿走免費飲品，更可現場挑戰控球或射門，挑戰成功即可多贏一支「尖叫」，實「一手拎一支，非常適合約埋波友一同參與活動。 農夫山泉快閃詳細時間表： 8月3日(一) 12:00 - 16:00：尖沙咀海防道 8月4日(二) 12:00 - 16:00：銅鑼灣 SOGO 外 ⚽ 8月5日(三) 12:00 - 16:00：旺角西洋菜南街 ⚽

8月6日(四) 12:00 - 16:00：旺角朗豪坊外 ⚽ 8月13日(四) 12:00 - 16:00：灣仔修頓球場外 8月14日(五) 12:00 - 16:00：葵涌廣場外 ⚽ 8月15日(六)12:00 - 16:00：灣仔往會展天橋 8月16日(日) 12:00 - 16:00：中環碼頭 ⚽

(註：帶有⚽標示之站點設有足球小遊戲) 主辦方提醒市民，戶外活動受天雨及現場路面情況影響而有所變動，建議出發前緊貼品牌社交專頁最新公布。