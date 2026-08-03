守望海洋招募公眾化身科學家包車及保險 8.8齊集白泥參與海岸清潔+公民科學調查

颱風「紅霞」早前襲港，強風巨浪不但破壞城市設施，更將海中大量大型垃圾與鬼網(棄置漁具)沖上海灘。為了拯救受災海岸生態，由香港海洋公園保育基金、環境及自然保育基金資助的「守望海洋宣傳及教育計劃」發起緊急動員，於8月8日(星期六)下午展開《公民科學調查及鬼網清除行動》行動，招募20名市民化身「公民科學家」，深入元朗白泥泥灘，攜手守護本地海洋。

棄置漁具成生態殺手

很多市民不知道，棄置漁具雖僅佔全球海洋塑膠垃圾的一成，卻因其纏繞特性，成為最具殺傷力的隱形殺手，無時無刻危害海龜、中華白海豚等珍貴海洋生物，甚至威脅潛水員安全。由於目前香港本地鬼網數據零碎，大會希望透過今次行動，讓公眾親身體驗科學調查，一手執垃圾，一手做紀錄，建立完整海洋垃圾數據庫，為未來海洋保育政策出分力。