守望海洋招募公眾化身科學家包車及保險 8.8齊集白泥參與海岸清潔+公民科學調查

颱風「紅霞」早前襲港，強風巨浪不但破壞城市設施，更將海中大量大型垃圾與鬼網(棄置漁具)沖上海灘。為了拯救受災海岸生態，由香港海洋公園保育基金、環境及自然保育基金資助的「守望海洋宣傳及教育計劃」發起緊急動員，於8月8日(星期六)下午展開《公民科學調查及鬼網清除行動》行動，招募20名市民化身「公民科學家」，深入元朗白泥泥灘，攜手守護本地海洋。
棄置漁具成生態殺手
很多市民不知道，棄置漁具雖僅佔全球海洋塑膠垃圾的一成，卻因其纏繞特性，成為最具殺傷力的隱形殺手，無時無刻危害海龜、中華白海豚等珍貴海洋生物，甚至威脅潛水員安全。由於目前香港本地鬼網數據零碎，大會希望透過今次行動，讓公眾親身體驗科學調查，一手執垃圾，一手做紀錄，建立完整海洋垃圾數據庫，為未來海洋保育政策出分力。
免費巴士接送兼備保險
今次活動不只是普通海灘撿垃圾，而是一場生態救援。因為颱風紅霞襲港後，沿岸堆積廢棄物體積較大，加上白泥獨特泥灘地形，主辦方特別提醒，參加者必須年滿18歲，且具備良好體能，以應付較大勞動需求。為了讓義工無後顧之憂，主辦方極具心思，不但安排免費專屬旅遊巴接送往返，更悉心為每位參加者購買活動意外保險，讓大家能安心流汗，為環保出一分力。
活動名額20人，以先報先得形式進行。報名成功的幸運兒，當日除協助清理海岸，還可以跟隨專業導師，體驗科學調查，收集白泥豐富的海洋生物，上一場最生動的戶外通識課。
《公民科學調查及鬼網清除行動》詳情：
日期：8月8日(六)
時間：下午2時至6時(含車程)
地點：元朗白泥
名額：20 名(先報先得)
報名及查詢：網上報名