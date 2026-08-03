著數優惠｜全泰籍廚師主理Milu Thai進駐旺角 8月午市8折+特飲買一送一

扎根香港8年、馳名火山排骨的泰國菜餐廳Milu Thai，繼銅鑼灣及尖沙咀後，再進軍旺角開設第3間分店。新店新開張大搞著數優惠吸客，整個8月份午市推全單8折優惠，跟1方法更可享泰式特飲買1送1，泰菜控不妨試試！

招牌火山排骨月銷量近1,000份 Milu Thai由全泰籍廚師班底主理，大廚擁有45年豐富經驗，其他泰籍廚師入行都有逾 20 年。他們活用泰國地道香料烹調，既有傳統風味，亦有創新元素，帶給港人新鮮感。自2018年創立，率先將泰國人氣火山排骨引入香港，至今月銷量接近1,000份。2023年更新創甜酸味火山排骨；到2025年帶來曼谷夜市風味、香辣濃郁的海鮮媽媽麵，成為另一道人氣菜式。還有火焰燒雞及咖喱三重奏都是人氣之選。

新品鹹蛋黃冬蔭功炸雞 今次旺角店新加入鹹蛋黃冬蔭功炸雞及香茅甜辣海鮮盤。前者雞扒先以冬蔭功香料醃味，再炸至外層金黃酥脆，最後均勻裹上由三款鹹蛋調製而成的秘製鹹蛋黃醬。入口先嘗到鹹蛋黃的甘香，隨後滲出冬蔭功及泰式香料的酸、辣、鹹、香。後者海鮮陣容有青口、大頭蝦、大蜆及墨魚仔，配上以香茅、南薑及多款香料調製的特製甜辣醬，香、辣、酸、甜味道平衡。

午市長達 5 個鐘 大家來旺角新店食lunch，由中午12時至下午5時入座就可享全單8折優惠。新店供應多達18 款午市套餐，包括醉貓炒河、燒豬頸肉飯、海南雞飯、香辣肉碎炒飯、泰式炒金邊粉等。每份套餐均附送飲品，除了基本餐茶，亦提供青檸、荔枝等幾款果香梳打選擇。午市套餐由原價$65起(8折後$52起)，迎合旺角消費客群。

6款全新泰式特飲買一送一 只要追蹤Milu Thai官方Instagram，更可享新店6款全新泰式特飲買一送一優惠，包括夢幻藍色的藍椰子梳打、香滑濃郁的椰奶紫薯，以及多款水果梳打及水果冰茶系列。 Milu Thai 新張限定（優惠由即日起至 2026 年 8 月 31 日） 每日下午 5 時或之前入座，堂食即享全單 8 折優惠（旺角店限定） 追蹤 Milu Thai 官方 Instagram 帳號 @miluthai，即享特飲買一送一（旺角店限定） 2 款指定生啤 $48 買一送一（銅鑼灣店及尖沙咀店限定）

Milu Thai มิลู่ไทย（旺角店） 地址：旺角西洋菜南街 1N 號兆萬中心 3 樓 301 號舖 電話：9775 3155 營業時間：12:00 - 22:30 尖沙咀店 地址：尖沙咀亞士厘道 24-38 號天星大廈 4 樓 電話 ：9775 3397 營業時間： 12:00 - 22:30 銅鑼灣店 地址：銅鑼灣耀華街 3 號百樂中心 2 樓 電話：2885 0060 營業時間：12:00 - 22:30 官方Instagram