MUJI 推皮革行李牌工作坊 消費滿額免費參加

暑假是不少人計劃短線出走或家庭旅行的旺季，出門前除了安排行程，行李收納與旅途小物也值得花點心思。無印良品今夏以「旅途良伴」為主題，由即日起至8月16日期間推出夏日限定活動及旅行用品禮遇，當中包括個人化皮革行李牌工作坊、限定貼紙套裝換領優惠，以及多款實用旅行配件。

皮革行李牌工作坊： 15 分鐘打造專屬旅遊小物 活動焦點之一是MUJI app會員限定的「皮革行李牌工作坊」。會員於指定3個週末，在指定門市消費單據淨值滿HK$300或以上，即可免費參加。參加者可透過活字鋼印壓紋技術，在皮革行李牌上印上英文姓名，並可從4款字體、10款無印良品獨家圖案及不同夏日圖案中作配搭，約15分鐘便可完成一枚具個人風格的行李牌。

限定貼紙套裝：為行李箱添上個人記號 由即日起至8月16日期間，顧客於全線港澳實體店舖（MUJI com除外）購買「可調手柄行李箱」，即可獲贈「限定貼紙套裝」一套，套裝共五款貼紙，數量有限，換完即止。貼紙可貼於行李箱或旅行用品上，方便辨認之餘，也為旅途裝備加入個人元素。

活動資訊：指定週末名額有限 「皮革行李牌工作坊」將於指定3個週末舉行，合共6天，每日活動時段為6小時。名額有限，先到先得，額滿即止。有興趣參加的MUJI app會員，可留意指定門市及相關消費條件，預早安排到店時間，為暑假旅程準備一份實用又具紀念價值的隨身小物。