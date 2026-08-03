麥當勞CHIIKAWA新一輪御守8月4日登場 小八等4款新角色可預訂

各位CHIIKAWA粉絲注意！香港麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守第二輪即將於8月4日起登場，換上小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺四款人氣角色，大家可於於麥當勞App購買指定蝦堡套餐，就可以隨機獲贈御守。此外，今輪亦加推預售套餐，供大家先預訂，並於9月中旬起換領，不用再擔心搶唔到現貨了。



四款人氣角色登場 新一輪「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守印有小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺，分別寓意快樂、富足、和平及順利。由8月4日起，凡於麥當勞App使用指定App優惠券購買「$72.5起五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即可隨餐隨機獲贈一款御守。 加推御守預售套餐 9月中旬起換領 如果未能搶到現貨，麥當勞亦加推App用戶專享的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守預售套餐。由8月4日起限量供應，購買後可先行換領蝦堡系列套餐，其後會於購買後7個工作天內收到附有換領二維碼的電郵。

預售御守預計由2026年9月中旬起換領，會員可憑二維碼前往購買時預先選定的指定麥當勞餐廳，隨機換領小八、飛鼠、栗子饅頭或風獅爺其中一款御守。實際換領安排及詳情以麥當勞App內相關活動條款及細則為準。



蝦堡系列優惠繼續 兩間CHIIKAWA主題店同步打卡 除了御守，麥當勞App現時亦有多款優惠，包括黃金蟹堡或菠蘿蝦堡四道菜套餐減$5、$11.5焦糖燉蛋批及$12.5 Double OREO新地。晚上6時後則有「Double滋味蝦堡超值套餐」，App用戶可享指定四道菜套餐或超值套餐減$3；「滋味蝦堡超值套餐」亦以優惠價$39供應，直接到餐廳或經App選購均可享用。 另外，九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街兩間「CHIIKAWA ARTIVERSE」期間限定主題店已於7月27日起開放，餐廳營業時間為早上6時至凌晨12時，粉絲可以一邊品嚐蝦堡系列，一邊參觀店內CHIIKAWA主題裝飾。

CHIIKAWA ARTIVERSE期間限定主題店 香港區｜銅鑼灣怡和街 地址：銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓 日期：7月27日起 營業時間：早上6時至凌晨12時 九龍區｜九龍灣德福廣場 地址：九龍灣德福廣場I期第F21號舖 日期：7月27日起 營業時間：早上6時至凌晨12時

