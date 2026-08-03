一田首間24小時便利店登陸啟德 逾百款日本直送飲品/獨家熟食/自助鮮果沙冰/人氣生活用品 (附開幕優惠表及餐牌)

去日本旅行，逛便利店「尋寶」已成為各位香港人的指定行程。如今不用飛到日本，一田最近新開了間24小時便利店 YATA go! ，將日本便利店的選物模式與香港日常飲食結合，除了搜羅逾百款日本直送食品及飲品，更加入多款便利店獨家港式小食，打造結合日本便利店尋寶樂趣與港式口味的24小時便利店。



全港獨家猿田彥即磨咖啡 自助鮮果沙冰可Mix & Match YATA go!全港獨家引入日本東京惠比壽人氣咖啡品牌猿田彥即磨咖啡，店內有即磨咖啡機，讓大家隨時買一杯新鮮沖製的咖啡。由2026年7月31日至8月16日，逢星期一至五更推出熱飲買一送一優惠，原價$20一杯。 夏天則可以試試店內的自助鮮果沙冰機。引入日本便利店流行的「Mix & Match」概念，推出一田限定的日本蜜瓜蜂蜜、士多啤梨香蕉橙兩款口味，售價$22至$32（原價$28至$35）。使用時只需掃描二維碼即可啟動機器，每次使用後會以80°C以上熱水自動清洗至少30秒。





便利一田食堂 香料案內所辣油珍寶燒賣/李輝記沙嗲醬撈麵 熟食區則有「便利一田食堂」，集合港式及日式即製小食，當中包括多款便利店獨家食品。香料案內所辣油珍寶燒賣，以焦糖醬油配搭手炒櫻花蝦辣油，並可選不同辣度；另一款是首度聯乘九龍城手切牛肉名店李輝記推出的沙嗲醬撈麵，亦可自行加配李輝記牛丸，帶出港式沙嗲風味。 其他熱食包括魚蓉燒賣、九記沙嗲魚蛋及華味鳥雞肉丸等，部分小食低至$10起；同時供應港式奶茶。 開幕期間亦有多款優惠，如李輝記撈麵惹味套餐$34（原價$38）、魚蓉燒賣／九記沙嗲魚蛋10粒$12（原價$18），以及各款飯糰$12（原價$15）。





日本直送飲品、零食及杯麵 全港獨家日本人氣烘焙品牌DONQ麵包 喜歡逛日本便利店尋找限定商品的話，YATA go!亦有大量日本食品及飲品選擇。店內主打日本直送，搜羅逾百款日本各地飲品，另有超過70款日本茶、人氣杯麵、零食及急凍食品，讓大家可以一次過比較不同品牌及口味。 日本啤酒是店內另一個選物重點，除了麒麟、朝日、三得利等常見品牌，還有白啤、黑啤、麥酒、日本農園果酒、輕井澤生啤及期間限定酒款。開幕優惠期間，任選2支紅酒、白酒、日本酒或燒酌可享9折。

另外，YATA go!更有全港獨家供應的日本人氣烘焙品牌DONQ麵包，店內亦有日韓即沖早餐，以及一田食堂每日供應的日式便當、飯糰、沙律杯、水果杯及甜品。各款便當開幕期間售價$22至$47（原價$30至$55），忌廉包則有原味及開心果口味，優惠價$15（原價$23）。



24小時營業 日本人氣生活用品及日常補給一站備齊 除了食物及飲品，YATA go!也加入了生活用品及個人護理用品，當中包括全港獨家引入的日本WATTS透明折疊傘，折疊設計配有收納袋，開幕優惠價$48；還有保健食品、口罩及其他日常用品，方便臨時補充生活所需。 YATA go!啟德店24小時營業，無論是返工前買咖啡、放工後買便當，還是深夜想買宵夜、飲品及日用品，都可以隨時入店選購。開幕期間由7月31日至8月16日，任何消費滿$40更可獲贈星之卡比瓶蓋一個，價值$15，數量有限，送完即止。





YATA go!啟德店開幕期間限定優惠詳情： 由2026年7月31日起至8月16日期間將推出一系列激筍嚐鮮價 猿田彥即磨咖啡：逢星期一至五買一送一(只限熱飲)(原價$20/杯) 李輝記撈麵惹味套餐：$34(原價$38) 一田限定口味沙冰(日本蜜瓜蜂蜜/士多啤梨香蕉橙)：$22 - $32(原價$28 - $35) 魚蓉燒賣/九記沙嗲魚蛋 (10粒) ：$12(原價$18) 各款飯團：$12(原價$15) 忌廉包(原味/開心果)：$15(原價$23) 所有便當系列 ：$22 - $47(原價$30 - $55) 各款三文治：$20(原價$27) 任選2支紅/白酒、日本酒或燒酌9折

任何消費滿$40送星之卡比瓶蓋一個(價值$15) YATA go! 便利一田 地址：天璽•天Mall G06號舖