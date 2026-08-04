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出版：2026-Aug-04 13:00
更新：2026-Aug-04 13:00

濟州爆餡烘焙店ABEBE Bakery 9月進駐香港尖沙咀 限時兩天大派招牌忌廉冬甩

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Joe45

濟州爆餡烘焙店ABEBE Bakery 9月進駐香港尖沙咀 限時兩天大派招牌忌廉冬甩

於韓國被譽為「首爾三大冬甩店」之一、源自濟州島的傳奇烘焙品牌ABEBE，宣布將於9月正式登陸香港尖沙咀，開設最新專賣店，以其標誌性忌廉冬甩(Cream Doughnuts)與忌廉麵包(Cream Buns)，為香港食客呈獻源自濟州島的純淨烘焙風味。這亦是品牌繼東京後亞洲第二間分店，絕對是本地甜品控的年度盛事。為慶祝首度來港開業，品牌推出限時兩天「免費大派送」活動，勢必在港掀起爆餡狂潮。

從夜市地攤到國際朝聖

ABEBE始於2019年冬天，當時只是濟州東門市場一間小小的扭紋冬甩攤檔。憑藉將在地食材融入綿密忌廉的獨門手藝，迅速攻佔老饕味蕾，一路從夜市攤檔，擴展成為三層高的旗艦店，更在首爾廣藏市場，創下每日大排長龍的誇張紀錄。20245月，更衝出韓國於日本東京開設首間海外分店，其國際發展潛力備受全球市場關注；並於20251月在新大久保站附近開設第二間日本分店。今年9月，這股風靡日韓的冬甩烘焙店，將來港開置分店，每日新鮮即做，將濟州島烘焙風味帶到尖沙咀街頭。

01 Abebe朱古力忌廉冬甩 04 蘋果忌廉包 02 濟州綠茶忌廉冬甩 05 富士山黑芝麻年糕忌廉包 03黑芝麻忌廉冬甩

當空氣感忌廉遇上煙韌糯米糕

有別於傳統冬甩，ABEBE這次登陸香港，帶來品牌兩大極受歡迎系列，包括「經典招牌忌廉冬甩」系列的9款口味，當中以濟州地名為靈感，深受日韓兩地甜品控喜愛的「濟州綠茶冬甩」是必食，綠茶忌廉完美釋放茶味甘香，微苦不膩。「匠心手工爆餡忌廉包」系列則精選7款口味，堪稱質感革命，當撕開蓬鬆麵包後，內層包裹著一層口感煙韌的糯米糕，當與澎湃輕盈忌廉在口中交融時，不但口感豐富，每一口都能咬到飽滿心思與層次。

開幕大放送限時兩日免費食

ABEBE Bakery尖沙咀店將於913日正式營業，品牌宣布令人振奮的消息，於91920日下午4:006:00，舉辦限時兩天「免費冬甩大放送」活動！想搶先體驗這股風靡亞洲的爆餡冬甩美味，記得提早去排隊。

店舖地址：尖沙咀麼地道37號地下 W 號舖

營業時間：上午11:00 –晚上9:30(售完即止)

09 10 06 純牛奶忌廉包 08 白朱古力忌廉冬甩 07 純牛奶忌廉包
Abebe Bijarim Hojicha Cookie Cream Bun Abebe Conan Beach Apple Mango Yogurt Donut 1 Abebe Dongbaek Milk Tea & Taro Cream Bun Abebe Handam Pistachio Cream Donut 1 Abebe Jongdalri Strawberry Farm Cream Bun Abebe Conan Beach Apple Mango Yogurt Donut 2 Abebe Sanggari Choco Banana Pudding Donut

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