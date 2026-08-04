濟州爆餡烘焙店ABEBE Bakery 9月進駐香港尖沙咀 限時兩天大派招牌忌廉冬甩

於韓國被譽為「首爾三大冬甩店」之一、源自濟州島的傳奇烘焙品牌ABEBE，宣布將於9月正式登陸香港尖沙咀，開設最新專賣店，以其標誌性忌廉冬甩(Cream Doughnuts)與忌廉麵包(Cream Buns)，為香港食客呈獻源自濟州島的純淨烘焙風味。這亦是品牌繼東京後亞洲第二間分店，絕對是本地甜品控的年度盛事。為慶祝首度來港開業，品牌推出限時兩天「免費大派送」活動，勢必在港掀起爆餡狂潮。
從夜市地攤到國際朝聖
ABEBE始於2019年冬天，當時只是濟州東門市場一間小小的扭紋冬甩攤檔。憑藉將在地食材融入綿密忌廉的獨門手藝，迅速攻佔老饕味蕾，一路從夜市攤檔，擴展成為三層高的旗艦店，更在首爾廣藏市場，創下每日大排長龍的誇張紀錄。2024年5月，更衝出韓國於日本東京開設首間海外分店，其國際發展潛力備受全球市場關注；並於2025年1月在新大久保站附近開設第二間日本分店。今年9月，這股風靡日韓的冬甩烘焙店，將來港開置分店，每日新鮮即做，將濟州島烘焙風味帶到尖沙咀街頭。
當空氣感忌廉遇上煙韌糯米糕
有別於傳統冬甩，ABEBE這次登陸香港，帶來品牌兩大極受歡迎系列，包括「經典招牌忌廉冬甩」系列的9款口味，當中以濟州地名為靈感，深受日韓兩地甜品控喜愛的「濟州綠茶冬甩」是必食，綠茶忌廉完美釋放茶味甘香，微苦不膩。「匠心手工爆餡忌廉包」系列則精選7款口味，堪稱質感革命，當撕開蓬鬆麵包後，內層包裹著一層口感煙韌的糯米糕，當與澎湃輕盈忌廉在口中交融時，不但口感豐富，每一口都能咬到飽滿心思與層次。
開幕大放送限時兩日免費食
ABEBE Bakery尖沙咀店將於9月13日正式營業，品牌宣布令人振奮的消息，於9月19、20日下午4:00至6:00，舉辦限時兩天「免費冬甩大放送」活動！想搶先體驗這股風靡亞洲的爆餡冬甩美味，記得提早去排隊。
店舖地址：尖沙咀麼地道37號地下 W 號舖
營業時間：上午11:00 –晚上9:30(售完即止)