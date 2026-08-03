米芝蓮二星TATE遷至上環樂古道 廚房擴展全面升級 新置活龍蝦缸+發酵專區

2015年獲選「亞洲最佳女主廚」劉韻棋（Vicky Lau ）主理的二星米芝蓮TATE，今日宣布8月中旬將遷至上環樂古道新址，以全新面貌強勢登場。餐廳命名為「TATE態邸」，並預告新店廚房全面升級擴展，繼續為食客帶來非凡餐飲體驗。
設計美學象徵女廚劉韻棋
新舖佔地兩層，室內設計由紐約及上海設計師邵程（Chris Shao）操刀，裝潢優雅親切，用色柔和具有美感，猶如走入法式家邸的感覺，散發女性氣質，象徵主理人劉韻棋的廚藝風格。她熱愛陶藝，誠邀超過20位陶藝家創作陶瓷，放在每張餐桌上點綴，每件作品均反映出廚房的哲學。
蛻變後繼續進化
「TATE態邸」過去14年來著重對細節的執著與不斷的進化，今次搬遷蛻變卻不忘初衷，貫徹一絲不苟彰顯出美食的藝術與持續的創意。未來將焦點轉向低調奢華和深度藝術，拒絕單調，以法式經典醬汁與擺盤為骨幹，訴說植根於香港的故事，流露中國時令以及在地食材的智慧。
看重廚藝的廚師都會悉心講究廚房設備，劉韻棋也不例外，將廚房全面升級並擴展，新設中式炒鑊區、炭火風味烤爐，以及發酵專區，旨在將技藝更精進。
經典招牌菜煥然一新
經典招牌菜以煥然一新的版本回歸。Ode to Lobster（龍蝦頌）選取活龍蝦，法國藍龍蝦及本地青龍蝦儲存於全新裝置的龍蝦缸內，保持新鮮鮮味。Ode to Crab（螃蟹頌），以一層精緻的蟹肉薄脆片覆蓋現拆蟹肉，並將蟹殼輕烤轉化為輕盈泡沫，加上魚子醬，滿載海洋氣息。Ode to Scallop（帶子頌）的工藝技巧也高，以梳乎厘形式示人，醬汁更是經過多年持續研發的結晶。
重用菇菌突出自然氣息
Ode to Mushroom（菇菌頌）的焦點在於野生與種植菇菌，經慢火細燉成絲滑菌醬，菌香濃郁深邃，再加以時日發酵，昇華成帶酒香的醬油狀精華。隨菜式奉上溫熱蘑菇茶，散發森林風味。用陶盤盛載的時令真菌沙律，也充滿自然氣息。
Ode to Pigeon（乳鴿頌）向懷舊叫化雞致敬。鴿胸肉被紅泥包裹後慢火烘烤，鎖著豐腴肉汁，底層的梅菜賦予鹹香，最後淋上香料肉汁。菜式伴隨以無花果樹皮和乳鴿骨熬製的清湯。
夫妻檔並肩前行
餐廳酒窖收藏逾1,200瓶上乘法國佳釀，更貼心提供中國茶，配對菜單。劉韻棋的法籍丈夫Romain Herbreteau過去擁有多年營運餐廳的經驗，這些年與太太並肩前行，一起攜手邁進新篇章。
TATE態邸
地址：上環樂古道68號Evora大廈地下
備註：8月14日起開放訂座
營業時間：
不定期休假(多為星期日或星期一)
午餐
星期五及星期六12:00pm to 1:30pm（最後點餐時間）4:00pm（休息）
晚餐
星期二至星期四6:00pm to 8:30pm（最後點餐時間）12:00am（休息）
星期五及星期六6:30pm to 8:30pm（最後點餐時間）12:00am（休息）