米芝蓮二星TATE遷至上環樂古道 廚房擴展全面升級 新置活龍蝦缸+發酵專區

新舖佔地兩層，室內設計由紐約及上海設計師邵程（Chris Shao）操刀，裝潢優雅親切，用色柔和具有美感，猶如走入法式家邸的感覺，散發女性氣質，象徵主理人劉韻棋的廚藝風格。她熱愛陶藝，誠邀超過20位陶藝家創作陶瓷，放在每張餐桌上點綴，每件作品均反映出廚房的哲學。

蛻變後繼續進化

「TATE態邸」過去14年來著重對細節的執著與不斷的進化，今次搬遷蛻變卻不忘初衷，貫徹一絲不苟彰顯出美食的藝術與持續的創意。未來將焦點轉向低調奢華和深度藝術，拒絕單調，以法式經典醬汁與擺盤為骨幹，訴說植根於香港的故事，流露中國時令以及在地食材的智慧。

看重廚藝的廚師都會悉心講究廚房設備，劉韻棋也不例外，將廚房全面升級並擴展，新設中式炒鑊區、炭火風味烤爐，以及發酵專區，旨在將技藝更精進。