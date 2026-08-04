Michael Kors銅鑼灣SOGO限時開倉 手袋服飾低至17折發售 必搶$300碎花裙/小背心

美國品牌Michael Kors，夏日激減正式開鑼！由8月5至10日，品牌於崇光百貨(SOGO)銅鑼灣店21樓舉行限時sale。多款時尚手袋、銀包及夏日服飾，以震撼價低至17折發售。這次夏日開倉，連平日極少打折的人氣袋款，也跌破底價$500起可入手；夏日必備百搭knit top，更低至$300就能帶回家。現場更設有折上折優惠，是今年夏天不能錯過的時尚傾銷。
百搭機包銀包$500入手
本次減價焦點貨品，絕對是耐用、耐看的經典Jet Set系列。其中專為上班族設計的「Jet Set Signature Logo手機包銀包」，17折後驚喜價只需$500，換裝毫無壓力；而返工約會皆宜的「Medium Saffiano 皮革斜揹袋」，款式簡約俐落，大割價後$1,000即可帶走。此外，復古感十足深受年輕女生歡迎的「Colby中型皮革肩包」，折後只要需 $800；OL必備大容量的「Sheila 大型托特包」更是直接24 折發售，$1,200就能裝滿日常所需，時尚愛好者難以忽視。
買多減多 現場折上折秘訣
除了手袋，場內服飾區也有不少精彩貨品，包括迎合今年復古碎花風潮的floral print連身裙、飄逸的midi恤衫裙，以及夏日必備的針織背心(knit top)和 stretch牛仔迷你裙全都齊集，價格由$300起。精明買家注意，現場設有超狂的滿額再減額外優惠，單一消費滿$2,000即減$300，單一消費滿$4,000即減$800，與閨蜜一起結算，用折上折價錢把心水單品一次掃光！
日期：8月5日至8月10日
地點：銅鑼灣崇光百貨(SOGO)21 樓
時間：上午 10:00至下午10:00