機票優惠｜香港快運全新飛行套票 加$2享第3程 低至$450入手3套來回機票！

生活太忙碌，不妨暫時放下工作，離開香港抖一抖。今年初，香港快運推出極受歡迎的「香港快運飛行套票」。即日起，粉絲除了可以震撼價$448起入手兩套「經濟飛」來回機票外，只須另加$2，即享第3程航點，盡情去飛！

$448起 入手2套來回機票

飛行套票涵蓋多個熱門目的地，包括日本、泰國及馬來西亞等。如果想輕裝上陣周末快閃，乘客可以低至$448入手兩套「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）來回機票；如果想把握假期血拼，乘客可以低至$648入手兩套「隨心飛」（包括一件隨身物品及 20 公斤寄艙行李）來回機票，滿足不同人的需求。

$2加購第三程機票！

除此之外，乘客在預訂機票時可以$2加購「第三程」機票套票，額外換購一套組別4航點（如高雄、沖繩、清邁等）的「輕便飛」（包括一件隨身物品）來回機票。乘客可按照個人安排，自由配搭這3趟旅程的先後次序。