機票優惠｜香港快運全新飛行套票 加$2享第3程 低至$450入手3套來回機票！

生活太忙碌，不妨暫時放下工作，離開香港抖一抖。今年初，香港快運推出極受歡迎的「香港快運飛行套票」。即日起，粉絲除了可以震撼價$448起入手兩套「經濟飛」來回機票外，只須另加$2，即享第3程航點，盡情去飛！
$448起入手2套來回機票
飛行套票涵蓋多個熱門目的地，包括日本、泰國及馬來西亞等。如果想輕裝上陣周末快閃，乘客可以低至$448入手兩套「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）來回機票；如果想把握假期血拼，乘客可以低至$648入手兩套「隨心飛」（包括一件隨身物品及 20 公斤寄艙行李）來回機票，滿足不同人的需求。
$2加購第三程機票！
除此之外，乘客在預訂機票時可以$2加購「第三程」機票套票，額外換購一套組別4航點（如高雄、沖繩、清邁等）的「輕便飛」（包括一件隨身物品）來回機票。乘客可按照個人安排，自由配搭這3趟旅程的先後次序。
預訂日期：即日起上午10:00至2026年8月10日晚上11:45
旅遊日期：2026年8月25日至2027年6月30日（各航點或有所不同）
飛行套票組別及票價詳情：
組別
航點
提供的票價種類
1
福岡、廣島、小松、名古屋、大阪、仙台、高松、東京（成田/羽 田）
「經濟飛」及「隨心飛」
2
釜山、濟州、首爾、吉隆坡（梳邦）、檳城
3
曼谷、布吉、峴港、富國島、馬尼拉、北京（大興）、寧波、三 亞、無鍚、常州、台中、台北
4
石垣、沖繩、大邱、義烏、河內、亞庇（沙巴）、克拉克、高雄、 清邁
「輕便飛」
兩程來回「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）*機票套票：
票價低至
組別 1
組別 2
組別 3
組別 1
港幣 1,128 起
港幣 928 起
港幣 788 起
組別 2
港幣 928 起
港幣 728 起
港幣 588 起
組別 3
港幣 788 起
港幣 588 起
港幣 448 起
兩程來回「隨心飛」（包括一件隨身物品及一件 20 公斤寄艙行李）機票套票*：
票價低至
組別 1
組別 2
組別 3
組別 1
港幣1,528 起
港幣1,328起
港幣 1,088 起
組別 2
港幣1,328起
港幣1,128起
港幣 888 起
組別 3
港幣 1,088起
港幣 888 起
港幣 648 起
終極加購 3 段「輕便飛」（包括一件隨身物品）機票套票*：
第 1 套＋第 2 套
加購第 3 套
3 個旅程套票票價低至
組別 1＋組別 1
組別 4
港幣 1,130 起
組別 1＋組別 2
組別 4
港幣 930 起
組別 1＋組別 3
組別 4
港幣 790 起
組別 2＋組別 2
組別 4
港幣 730 起
組別 2＋組別 3
組別 4
港幣 590 起
組別 3＋組別 3
組別 4
港幣 450 起
^ 可於預訂時自行安排第 1、2 及 3 套旅程的出發次序；訂單確認後，相關出發次序將不可更改。
預訂步驟攻略：
1. 選擇旅客人數、選擇 2 程或 3 程套票、組別及航點、來回／多城市行程（多城市行程只適用於
揀選同一地區中的航點）、出發／回程日期。
2. 選擇各航段的航班時間（組別 1／2／3 將提供「經濟飛」／「隨心飛」票價種類、組別 4 將提
供「輕便飛」票價種類）。
3. 填寫旅客資料，並確保與其旅遊證件資料完全一致。
4. 按各段旅程需要加購附加服務（如選位、行李、保險、餐點等）。
5. 以信用卡／支付寶／微信支付完成付款；付款成功後將收到訂單確認電郵。