熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Aug-05 15:00
更新：2026-Aug-05 15:00

DFS「美妝盛薈」8月登場　YSL Beauty及Lancôme領銜打造沉浸體驗

分享：
DFS「美妝盛薈」8月登場　YSL Beauty及Lancôme領銜打造沉浸體驗

DFS「美妝盛薈」8月登場　YSL Beauty及Lancôme領銜打造沉浸體驗

DFS迪斐世年度美妝盛事「美妝盛薈」踏入第12屆，今年以「綻放美力，耀目登場（Run the Show, Define Your Glow）」為主題，於8月在香港及澳門多間門店舉行。活動集合逾30個國際護膚、彩妝及香氛品牌，並帶來限定禮遇、互動體驗及品牌專屬活動，為愛美人士打造一場夏日美妝旅程。

逾30個品牌參與　主打護膚彩妝香氛 YSL Lovestore體驗空間，透過彩妝、香氛及護膚產品，配合彩妝大師班和沉浸式品牌體驗 Lancôme則以專業護膚概念為主軸，提供肌膚諮詢及手部護理體驗，並介紹品牌經典護膚系列 La Mer

30個品牌參與　主打護膚彩妝香氛

今屆「美妝盛薈」以一個月為期，當中包括多個國際美妝品牌，讓顧客可在DFS港澳門店一次過接觸不同護膚、彩妝及香氛選擇。除了新品及精選產品外，門店亦安排多項體驗及購物禮遇，增加到店探索的趣味。

活動由YSL BeautyLancôme兩大品牌領銜，分別演繹「耀目登場」與「綻放美力」兩大主題。YSL Beauty 會帶來YSL Lovestore體驗空間，透過彩妝、香氛及護膚產品，配合彩妝大師班和沉浸式品牌體驗 ; Lancôme則以專業護膚概念為主軸，提供肌膚諮詢及手部護理體驗，並介紹品牌經典護膚系列，讓顧客發掘適合自己的亮澤肌膚方案。

門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎 門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎 門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎 門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎 門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎 門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎

門店互動體驗　消費滿額可參與抽獎

DFS表示，「美妝盛薈」旨在把美妝文化與零售體驗結合，讓顧客在購物以外，也能透過互動活動了解不同品牌特色。活動期間，顧客可選購限定旅行套裝、享用購物禮遇及領取活動專屬福利；凡消費滿港幣或澳門元$888元，更可參與門店互動體驗，有機會贏取總值數百萬港元或澳門元獎賞。

2026美妝盛薈」活動詳情:

活動日期：2026 8 1 日至 8 31

  • 迪斐世澳門銀河店（美妝世界）｜2026 8 1 16:00–18:00

  • 迪斐世香港銅鑼灣店（美妝世界）｜2026 8 21 18:30–20:30

ADVERTISEMENT

【👇送家電．家居．博覽入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務