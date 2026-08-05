DFS「美妝盛薈」8月登場　YSL Beauty及Lancôme領銜打造沉浸體驗

DFS迪斐世年度美妝盛事「美妝盛薈」踏入第12屆，今年以「綻放美力，耀目登場（Run the Show, Define Your Glow）」為主題，於8月在香港及澳門多間門店舉行。活動集合逾30個國際護膚、彩妝及香氛品牌，並帶來限定禮遇、互動體驗及品牌專屬活動，為愛美人士打造一場夏日美妝旅程。
逾30個品牌參與 主打護膚彩妝香氛
今屆「美妝盛薈」以一個月為期，當中包括多個國際美妝品牌，讓顧客可在DFS港澳門店一次過接觸不同護膚、彩妝及香氛選擇。除了新品及精選產品外，門店亦安排多項體驗及購物禮遇，增加到店探索的趣味。
活動由YSL Beauty及Lancôme兩大品牌領銜，分別演繹「耀目登場」與「綻放美力」兩大主題。YSL Beauty 會帶來YSL Lovestore體驗空間，透過彩妝、香氛及護膚產品，配合彩妝大師班和沉浸式品牌體驗 ; Lancôme則以專業護膚概念為主軸，提供肌膚諮詢及手部護理體驗，並介紹品牌經典護膚系列，讓顧客發掘適合自己的亮澤肌膚方案。
門店互動體驗 消費滿額可參與抽獎
DFS表示，「美妝盛薈」旨在把美妝文化與零售體驗結合，讓顧客在購物以外，也能透過互動活動了解不同品牌特色。活動期間，顧客可選購限定旅行套裝、享用購物禮遇及領取活動專屬福利；凡消費滿港幣或澳門元$888元，更可參與門店互動體驗，有機會贏取總值數百萬港元或澳門元獎賞。
「2026美妝盛薈」活動詳情:
活動日期：2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日
迪斐世澳門銀河店（美妝世界）｜2026 年 8 月 1 日 16:00–18:00
迪斐世香港銅鑼灣店（美妝世界）｜2026 年 8 月 21 日 18:30–20:30