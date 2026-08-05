DFS「美妝盛薈」8月登場　YSL Beauty及Lancôme領銜打造沉浸體驗

DFS迪斐世年度美妝盛事「美妝盛薈」踏入第12屆，今年以「綻放美力，耀目登場（Run the Show, Define Your Glow）」為主題，於8月在香港及澳門多間門店舉行。活動集合逾30個國際護膚、彩妝及香氛品牌，並帶來限定禮遇、互動體驗及品牌專屬活動，為愛美人士打造一場夏日美妝旅程。

逾 30 個品牌參與 主打護膚彩妝香氛

今屆「美妝盛薈」以一個月為期，當中包括多個國際美妝品牌，讓顧客可在DFS港澳門店一次過接觸不同護膚、彩妝及香氛選擇。除了新品及精選產品外，門店亦安排多項體驗及購物禮遇，增加到店探索的趣味。

活動由YSL Beauty及Lancôme兩大品牌領銜，分別演繹「耀目登場」與「綻放美力」兩大主題。YSL Beauty 會帶來YSL Lovestore體驗空間，透過彩妝、香氛及護膚產品，配合彩妝大師班和沉浸式品牌體驗 ; Lancôme則以專業護膚概念為主軸，提供肌膚諮詢及手部護理體驗，並介紹品牌經典護膚系列，讓顧客發掘適合自己的亮澤肌膚方案。