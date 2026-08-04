酒店下午茶｜CUCINA x THE WHOO推出養生下午茶 以珍貴韓方養顏食材入饌/送護膚套裝 (有片)

意式海景餐廳品味韓國宮廷護膚美學！榮獲《福布斯旅遊指南》四星評級的 Cucina 首度跨界與韓國尊貴護膚品牌 THE WHOO 合作，於即日起至9月30日 期間，推出全新「奢養煥光下午茶」。靈感源自THE WHOO新升級的天氣丹系列，將韓方宮廷養顏哲學融入經典意式烹飪藝術，打造奢華味蕾體驗。
十一款美點呈現「平衡之美」
Cucina 主廚Andrea Delzanno 深入靈感源頭，以 THE WHOO 主打的「平衡之美」為創作核心，嚴選天氣丹系列中的珍貴養顏成分——包括人參、梔子花、紅棗、杞子及芝麻等入饌，設計出十一款鹹甜美點。下午茶以典雅的白金色茶架呈獻，部分點心更綴以奢華金箔，點綴出尊貴不凡的宮廷格調。
鴨肝凍配人參啫喱
雞肉沙律芝麻籃
意式水牛芝士松露多士
金箔魚籽煙三文魚
蟹肉青蘋果杞子撻
杞子甜慕絲
梔子花人參奶凍
菊花馬卡龍 & 紅棗蛋糕
海鹽焦糖金光朱古力
意式芝麻雪糕
特調飲品可選擇兩款特備無酒精特調：
Goji-Date Infusion：以紅棗及杞子糖漿融入英式早餐茶，細緻甘甜。
Root & Petal Fizz：以梔子花與人参糖漿配搭清新檸檬與氣泡水，散發天然清香。
記者試食總結
提起酒店下午茶，不少人會擔心甜點過於甜膩、負擔感重。不過記者親試，發現是次下午茶甜度控制非常好，整體完全不感到甜膩！主廚巧妙利用紅棗、杞子、菊花與人參等珍貴養生食材，為甜品帶來天然的甘甜與草本幽香。例如鴨肝凍配人參啫喱，口感細滑柔潤，人參清香淡化了鴨肝的油膩；人參奶凍與杞子慕絲，質地輕盈順滑，入口清爽；搭配酸甜平衡的無酒精特調，吃完整套依然感覺無負擔。更給人一種由內而外被滋養的健康煥亮感，非常適合與閨蜜一同前來享受。
獲贈 THE WHOO 護膚套裝
品嚐精緻下午茶之餘，煥采體驗更能延伸至日常保養。凡惠顧「奢養煥光下午茶」的每位賓客，均可免費獲贈 THE WHOO 天氣丹 5A 水乳體驗套裝 乙份(價值港幣 130 元)，並附贈 THE WHOO 美容護理體驗及購物優惠券，讓各位食客由內至外散發迷人光采。
CUCINA x THE WHOO「奢養煥光下午茶」
日期：2026年8月1日至9月30日
周一至周五：15:00 – 17:00
周六、日及公眾假期：15:30 – 17:30
價目：$588/兩位用
地址：尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓 Cucina