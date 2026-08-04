酒店下午茶｜CUCINA x THE WHOO推出養生下午茶 以珍貴韓方養顏食材入饌/送護膚套裝 (有片)

Cucina 主廚Andrea Delzanno 深入靈感源頭，以 THE WHOO 主打的「平衡之美」為創作核心，嚴選天氣丹系列中的珍貴養顏成分——包括人參、梔子花、紅棗、杞子及芝麻等入饌，設計出十一款鹹甜美點。下午茶以典雅的白金色茶架呈獻，部分點心更綴以奢華金箔，點綴出尊貴不凡的宮廷格調。

記者試食總結

提起酒店下午茶，不少人會擔心甜點過於甜膩、負擔感重。不過記者親試，發現是次下午茶甜度控制非常好，整體完全不感到甜膩！主廚巧妙利用紅棗、杞子、菊花與人參等珍貴養生食材，為甜品帶來天然的甘甜與草本幽香。例如鴨肝凍配人參啫喱，口感細滑柔潤，人參清香淡化了鴨肝的油膩；人參奶凍與杞子慕絲，質地輕盈順滑，入口清爽；搭配酸甜平衡的無酒精特調，吃完整套依然感覺無負擔。更給人一種由內而外被滋養的健康煥亮感，非常適合與閨蜜一同前來享受。