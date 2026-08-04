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出版：2026-Aug-04 16:00
更新：2026-Aug-04 16:00

noc啟德天璽‧天Mall新店　高蛋白乳酪飲買1送1/送$2,199咖啡壺(有片)

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noc啟德天璽‧天Mall新店　高蛋白乳酪飲買1送1/送$2,199咖啡壺(有片)

本地精品咖啡品牌 noc 正式進駐啟德天璽‧天Mall，開設全新分店，並首推Grab-and-Go輕食及高蛋白乳酪飲系列。新店開幕期間更推出會員買一送一優惠，官方Instagram亦同步舉行Giveaway，有機會贏取價值$2,199的noc x Fellow Stagg EKG Pro電子溫控手沖壺及禮品卡。

「啟德餘韻」設計　紙飛機裝置呼應舊啟德機場

新店佔地約2,000平方呎，連戶外空間合共設有46個室內及20個室外座位，店面以全落地玻璃設計，空間感十足。室內以「啟德餘韻」（Echoes of Kai Tak）為設計靈感，融合簡約美學及現代禪意，中央天花懸掛紙飛機藝術裝置，配合模仿飛機起飛動態的落地LED燈帶，呼應舊啟德機場的飛行歷史。

店內以暖棕色布料、木紋及弧形長椅營造較柔和的休憩空間，椅背亦以香港天際線為設計意念，將啟德的城市景觀融入店內細節。

開放式中島咖啡吧台　近距離看咖啡沖煮

店內中央設置全開放式中島咖啡吧台，咖啡師由磨豆、萃取至手沖的過程均可近距離觀看。吧台選用具吸音功能的彈性木材製作，再配合柔和燈光，營造較安靜的咖啡空間。

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首推Grab-and-Go輕食　高蛋白乳酪飲兩款口味

啟德分店首次推出Grab-and-Go輕食系列，包括三款能量碗，分別配搭三文魚、大蝦或雞胸（$88/碗），另有嫩菠菜蛋沙律杯（$28）、穀物脆片乳酪杯（$38）及自家製香蕉磅蛋糕（$28）等選擇。

同時推出全新高蛋白乳酪飲系列（$65/杯），現有香蕉朱古力及花生醬多士兩款口味，以希臘乳酪配搭不同食材。客人亦可額外$20加購雙重朱古力味或雲呢拿味優質蛋白粉，按個人需要增加蛋白質攝取。

此外，啟德分店獨家採用noc x Fellow Stagg EKG Pro聯乘款電溫控手沖壺，米白色壺身配淺木色手柄，為店內咖啡沖煮設備增添聯乘元素。

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會員乳酪飲買一送一　IG Giveaway送咖啡壺

由8月4日至9月3日，會員憑優惠券可享高蛋白乳酪飲系列買一送一優惠，即時加入會員亦可享優惠。

另外，noc官方Instagram將舉行Giveaway活動，送出noc x Fellow Stagg EKG Pro電子溫控手沖壺。活動設有兩個大獎名額，每位得獎者可獲900毫升手沖壺一部（價值$2,199）及noc $100禮品卡兩張；另設3個二獎名額，各送noc $100禮品卡兩張。活動詳情及參加方法可留意noc官方社交平台。


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Noc IG Giveaway送咖啡壺

noc 啟德分店 

地址： 啟德協調道 10 號天璽．天 Mall 地下 G01 號舖 

營業時間： 每天上午 8 時至下午 10 時 

電話：3590 8144 


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