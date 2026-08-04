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出版：2026-Aug-04 19:00
更新：2026-Aug-04 19:00

屈臣氏田徑會兒童競技比賽即將開鑼 設6大田徑體驗 完成即送證書

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Nose 31

屈臣氏田徑會兒童競技比賽再次回歸！比賽將於927日開鑼，小朋友可以體驗速度跨欄和前拋藥球等6大田徑項目的樂趣，小運動迷絕對不能錯過。完成所有活動後，參加者更可獲頒證書，紀念難忘時刻。

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屈臣氏田徑會兒童競技比賽再次回歸！

體驗6大田徑項目

競技比賽規格參照世界田聯兒童田徑發展模式舉辦，參加者可體驗6大田徑項目，涵蓋速度跨欄、前拋藥球、來回節奏跑、立定跳遠、擲標槍及一級方程式，讓小朋友在玩樂中發掘潛能。參加者須以4人一隊報名，完成所有項目後，他們可獲頒電子證書。賽事同時設獎牌，每組的冠、亞、季軍將會獲頒獎牌。

六大田徑挑戰 

速度跨欄 

快速跨越5個低欄，繞過標誌杆返回起點交接。 

前拋藥球 

雙手持藥球，屈膝下擺後向前上方投擲。 

來回節奏跑 

往返跑動，以單腳踏入梯形標誌每一格，觸及雪糕筒後折返。 

立定跳遠 

雙腳並排起跳，隊員由前一位落地位置接續進行。 

擲標槍 

以三步助跑，在指定投擲區內擲出膠標槍。 

一級方程式 

依序跑過梯形標誌、跨越5個低欄及繞標記杆折返。 

屈臣氏田徑會兒童競技比賽 5

來回節奏跑

參賽的小朋友亦可觀賞被譽為香港最高水平的青少年田徑賽事「屈臣氏集團185周年屈臣氏田徑會周年大賽2026 — 香港青少年田徑分齡賽 ()」，甚至暢玩現場多個攤位遊戲，邊玩邊學習健康生活理念。

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參賽的小朋友可觀賞「屈臣氏集團185周年屈臣氏田徑會周年大賽2026 — 香港青少年田徑分齡賽 (六)」。

屈臣氏田徑會兒童競技比賽 

日期： 2026927日（星期日） 下午

地點： 灣仔運動場

比賽組別 （報名費：每隊$680

- 男、女子組（2019-2021年出生） 

- 男、女子組（2020-2021年出生） 

- 男、女子組（2021年出生） 

報名連結（報名日期：85日至826 日）

報名查詢電話：3521 6100

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