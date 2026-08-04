屈臣氏田徑會兒童競技比賽即將開鑼 設6大田徑體驗 完成即送證書

屈臣氏田徑會兒童競技比賽再次回歸！比賽將於9月27日開鑼，小朋友可以體驗速度跨欄和前拋藥球等6大田徑項目的樂趣，小運動迷絕對不能錯過。完成所有活動後，參加者更可獲頒證書，紀念難忘時刻。

體驗 6 大田徑項目

競技比賽規格參照世界田聯兒童田徑發展模式舉辦，參加者可體驗6大田徑項目，涵蓋速度跨欄、前拋藥球、來回節奏跑、立定跳遠、擲標槍及一級方程式，讓小朋友在玩樂中發掘潛能。參加者須以4人一隊報名，完成所有項目後，他們可獲頒電子證書。賽事同時設獎牌，每組的冠、亞、季軍將會獲頒獎牌。