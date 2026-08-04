屈臣氏田徑會兒童競技比賽即將開鑼 設6大田徑體驗 完成即送證書

屈臣氏田徑會兒童競技比賽再次回歸！比賽將於9月27日開鑼，小朋友可以體驗速度跨欄和前拋藥球等6大田徑項目的樂趣，小運動迷絕對不能錯過。完成所有活動後，參加者更可獲頒證書，紀念難忘時刻。
體驗6大田徑項目
競技比賽規格參照世界田聯兒童田徑發展模式舉辦，參加者可體驗6大田徑項目，涵蓋速度跨欄、前拋藥球、來回節奏跑、立定跳遠、擲標槍及一級方程式，讓小朋友在玩樂中發掘潛能。參加者須以4人一隊報名，完成所有項目後，他們可獲頒電子證書。賽事同時設獎牌，每組的冠、亞、季軍將會獲頒獎牌。
六大田徑挑戰
速度跨欄
快速跨越5個低欄，繞過標誌杆返回起點交接。
前拋藥球
雙手持藥球，屈膝下擺後向前上方投擲。
來回節奏跑
往返跑動，以單腳踏入梯形標誌每一格，觸及雪糕筒後折返。
立定跳遠
雙腳並排起跳，隊員由前一位落地位置接續進行。
擲標槍
以三步助跑，在指定投擲區內擲出膠標槍。
一級方程式
依序跑過梯形標誌、跨越5個低欄及繞標記杆折返。
參賽的小朋友亦可觀賞被譽為香港最高水平的青少年田徑賽事—「屈臣氏集團185周年屈臣氏田徑會周年大賽2026 — 香港青少年田徑分齡賽 (六)」，甚至暢玩現場多個攤位遊戲，邊玩邊學習健康生活理念。
屈臣氏田徑會兒童競技比賽
日期： 2026年9月27日（星期日） 下午
地點： 灣仔運動場
比賽組別 （報名費：每隊$680）
- 男、女子組（2019-2021年出生）
- 男、女子組（2020-2021年出生）
- 男、女子組（2021年出生）
報名連結（報名日期：8月5日至8月26 日）
報名查詢電話：3521 6100