HOKA首度聯乘BEAMS　Bondi 7鞋款換上日式迷彩新裝

近年機能跑鞋逐漸走出運動場，成為城市日常穿搭中不可或缺的單品。HOKA今次首次與日本潮流品牌BEAMS合作，以人氣鞋款Bondi 7為藍本，帶來兩款融入日式美學元素的聯乘版本。適逢BEAMS成立50周年，這次合作不但為經典鞋款注入全新視覺，也令今個聯乘系列變得更具紀念價值。

日式庭園化成鞋身圖案

系列設計以日本傳統枯山水為起點，把庭園中沙紋、石景與木材的自然質感轉化成迷彩圖案。鞋身沒有採用高調鮮色，設計師反而用上沉實、柔和的色階營造層次，讓整體視覺帶有禪意之餘，也更容易配襯日常造型。

作為HOKA旗下具代表性的高緩震鞋款，Bondi 7向來以厚底設計和柔軟承托見稱。而今個聯乘版本在保留原有舒適度的同時，透過全新迷彩鞋面提升造型感，讓它既可應付日常步行，也能配合街頭、戶外或休閒風格。鞋面圖案內更藏有HOKA與BEAMS字樣，有細節得來又帶點玩味。