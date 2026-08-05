HOKA首度聯乘BEAMS　Bondi 7鞋款換上日式迷彩新裝

近年機能跑鞋逐漸走出運動場，成為城市日常穿搭中不可或缺的單品。HOKA今次首次與日本潮流品牌BEAMS合作，以人氣鞋款Bondi 7為藍本，帶來兩款融入日式美學元素的聯乘版本。適逢BEAMS成立50周年，這次合作不但為經典鞋款注入全新視覺，也令今個聯乘系列變得更具紀念價值。
日式庭園化成鞋身圖案
系列設計以日本傳統枯山水為起點，把庭園中沙紋、石景與木材的自然質感轉化成迷彩圖案。鞋身沒有採用高調鮮色，設計師反而用上沉實、柔和的色階營造層次，讓整體視覺帶有禪意之餘，也更容易配襯日常造型。
作為HOKA旗下具代表性的高緩震鞋款，Bondi 7向來以厚底設計和柔軟承托見稱。而今個聯乘版本在保留原有舒適度的同時，透過全新迷彩鞋面提升造型感，讓它既可應付日常步行，也能配合街頭、戶外或休閒風格。鞋面圖案內更藏有HOKA與BEAMS字樣，有細節得來又帶點玩味。
BEAMS一向擅長把服裝、文化與生活品味結合，今次重新演繹Bondi 7，令跑鞋不只停留在運動功能層面，而是更接近潮流配搭單品。
發售詳情
HOKA x BEAMS Bondi 7 將於2026年8月7日起，率先在日本及台灣BEAMS實體店，以及BEAMS日本官方網店發售；8月14日起則登陸全球HOKA官方網站、HOKA香港專門店、BEAMS香港專門店及指定零售商。
鞋款: Chestnut / Black Bean（栗褐迷彩）及Turtledove / Tidal Foam（粉灰迷彩）兩種配色。