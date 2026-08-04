暑假好去處｜ mofusand香港獨家公仔/Bluey夏日玩樂庭園/Mr. Donothing 限定店 一次過睇港鐵5大商場暑假玩樂攻略

暑假想搵地方消遣，港鐵旗下5大商場今個夏天就各有主題活動。圍方首推大型唱K企劃，除了一連10場音樂表演，更有「社區唱將」比賽，冠軍可贏HK$10,000圍方電子禮券；青衣城則聯乘中國香港乒乓總會，展出創會90周年珍藏。德福廣場、PopCorn及The LOHAS康城就分別迎來mofusand、Mr. Donothing及Bluey，並設期間限定店，粉絲可趁暑假打卡及入手限定商品。



圍方｜大型唱K企劃登場 冠軍贏HK$10,000電子禮券 圍方「Music All The Wai圍系生活音樂節」由7月25日至8月31日舉行，今年加入大型唱K企劃，於L4活動空間設置自助唱K機。憑200 MTR分或即日電子消費滿HK$200的收據，即可換領10分鐘唱K時段，讓大家即場唱歌。 另外，圍方聯同City Echo及K-Station舉辦「社區唱將之圍住唱K」比賽，8月6日至9日進行公開選拔，參加費用全免。入選決賽的參賽者可獲K-Station全年任唱通行證，並可於決賽前參加一對一歌唱技巧工作坊。決賽將於8月29日在圍方L2中庭舉行，由泳兒、Sinnie吳倩怡及謝雅兒擔任評審，冠軍可獲HK$10,000圍方電子禮券。

音樂節期間亦會舉行10場現場音樂表演，演出陣容包括Pandora、The Hertz、周國賢、JW王灝兒、吳林峰、Dark黃明德、CY陳宗澤、Jacky Fan范卓賢、Regent林暐竣、VIVA、IdG Bubbles及Honey Punch等。 場內另設「音樂Claw Me Up」夾公仔機及「音樂拍拍機」等互動遊戲，MTR Mobile會員憑即日電子消費滿HK$800收據可參加夾公仔機一次，有機會獲得商戶禮品、圍方電子優惠券或MTR分。



青衣城｜乒總創會90周年珍藏展 港隊名將親自教波 青衣城由7月30日至8月31日舉行「IT’S TABLE TENNIS TIME」，適逢中國香港乒乓總會創會90周年，場內展出歷屆賽事獎牌、奧運火炬、港隊球拍及隊伍制服、獎盃和珍貴照片等，讓大家重溫香港乒乓球運動的發展歷程。 展覽亦設「『拍』住撐–乒乓球拍港隊應援展」，由學生及本地運動員於90塊乒乓球拍上進行手繪創作，為香港乒乓球代表隊打氣。 想親身落場玩，現場有創意乒乓球枱及「競速乒乓大挑戰」電子遊戲，挑戰反應及準繩度。暑假期間多個周末亦會舉行「TABLE TENNIS FUN乒乓球趣味工作坊」，由乒總教練即場指導。8月1日更有杜凱琹、陳顥樺及吳詠琳到場，與區內學生交流球技。





德福廣場｜mofusand變身復古喫茶店 逾200款精品/香港獨家粒粒迷你公仔 德福廣場由即日起至8月31日聯乘mofusand，打造「mofusand夏日喫茶店」。商場中庭設有高達4米的草莓戚風蛋糕造型mofusand，配合和風洋食貓櫥窗、懷舊座位及貓咪店員等場景，場內亦藏有近20隻不同甜點造型的mofusand，大家可以邊行邊尋找。 現場期間限定店就更值得粉絲留意，逾200款精品包括夏日喫茶店主題周邊及日本直送商品，香港首次推出的獨家「粒粒迷你公仔」更有28款造型選擇，可以自由配搭成瓶裝貓咪收藏品。

此外，週末指定時段亦會有mofusand粉絲見面會及貓咪主題手作工作坊，另外Snapio自拍亭設有獨家mofusand限定相框。



PopCorn｜Mr. Donothing期間限定店 韓國直送周邊登場 PopCorn由即日起至8月20日帶來韓國人氣插畫角色Mr. Donothing，設置5個以日常生活為主題的裝置，打造「Summer Chill Space」。 商場更與香港知專設計學院合作，由演藝造型設計高級文憑課程學生為Mr. Donothing設計服裝，其中4套設計會製成實體服飾，並由Mr. Donothing造型展示。 期間限定店則有近50款韓國直送商品，包括盲盒公仔、服飾，以及香港首推的限量海報、手辦模型、衛衣及鑰匙圈吊飾等。



The LOHAS康城｜Bluey夏日玩樂庭園 逢星期六有角色見面會 The LOHAS康城由7月31日至9月13日舉行全港首個「Bluey夏日玩樂庭園」，將Bluey大屋、綠花園及夏日營火會等動畫場景搬到商場，期間限定店亦同步登場，推出Bluey主題商品及獨家精品。 Bluey及妹妹Bingo由8月1日至9月5日期間，逢星期六指定時間現身，粉絲可以即場與角色合照。MTR Mobile會員登記成為「康城小將軍」後，亦可免費參加一次「幸運夾夾樂」，有機會贏取Bluey禮品、商場購物優惠券、LOHAS Rink溜冰場優惠券及MTR分。





消費滿HK$800送HK$300電子優惠券 除了各商場的暑期活動，港鐵商場亦推出「夏日大激賞」。由即日起至8月31日，MTR Mobile會員於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街參與商戶消費，單一以電子貨幣消費滿HK$800並成功賺取MTR分，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券。超級市場及服務類別商戶不適用。 另外，由即日起至8月30日的星期六及星期日，於德福廣場、青衣城、PopCorn或圍方任何商戶，以合資格Mastercard卡單一簽賬滿HK$500或以上，即可即日參加一次夾彩蛋遊戲，有機會獲得Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券。