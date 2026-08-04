日本古著店RAGTAG首店進駐銅鑼灣 搜羅平價Hermès/LV/Chanel (有片)

日本人氣古著選品店 RAGTAG 首間香港分店，正式進駐銅鑼灣希慎廣場！店內服飾由日本直送到港，一站式匯聚 Hermès、Chanel、Louis Vuitton 及 Celine等高端品牌的珍稀中古服飾、手袋與配飾，絕對是潮人的尋寶聖地。RAGTAG主打「零假貨」理念，每件單品均嚴格執行由買取、真偽鑑定、清潔修整至最終確認的「四重品質檢驗」，並附上透明度極高的「商品狀態說明」標籤，保證買得安心。開幕期間，購買指定品牌產品滿2件即享全單 9 折優惠。

另外RAGTAG更一站式集結Hermès、Louis Vuitton、Chanel、Prada、Celine、Miu Miu、Cartier 及 Balenciaga 等名牌中古設計。不論是絕版經典收藏，還是希望入手超值好貨，都能在這裡獲得驚喜。

RAGTAG 香港分店正式登陸銅鑼灣希慎廣場！匯聚多款日本及國際設計師經典品牌，包括HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 標誌性的立體設計作品、Comme des Garçons以及 NEEDLES。 除了日系大師級品牌外，RAGTAG亦同步引進了 FEAR OF GOD ESSENTIALS 與 1017 ALYX 9SM 等國際熱門獨立設計師品牌，為日常穿搭注入鮮明時尚張力，打造個人風格。

嚴格「四重品質檢驗」零假貨保證

買古著最怕遇到仿冒品或品質瑕疵，而RAGTAG最有名的98是其超權威「四重品質檢驗程序」。品牌內部設有非常嚴密的操作標準，依次包括「買取評估」、「真偽鑑定」、「清潔修整」及「最終確認上架」。每一件商品在收購時，先由專業買手進行詳細評估；隨後送回日本總部倉庫，由受過專業訓練的權威鑑定員嚴格核實真偽，若有任何疑慮便會立即進行內部處置，徹底杜絕假貨流向市場。

通過鑑定後，貨品會按實際狀況進行除臭、專業清洗與細緻修整，並在上架前進行二次復檢。每件商品均附有專屬的「商品狀態說明標籤」，極其清晰地標示出服飾的使用狀況與細微損耗，如 N 評級（近乎全新）、A 評級（保養極佳）、B 評級（輕微痕跡）、C 評級（中度使用痕跡）及 D 評級（明顯損耗），標籤制度讓顧客在完全透明的資訊下安心選購。