中秋月餅2026｜實試奇華5大聯乘月餅 聯乘本地品牌強勢登場/傳統老字號玩出新花樣(有片)

中秋佳節將至，各大月餅品牌紛紛發揮創意。今年奇華餅家大玩新意，一口氣推出多款創新聯乘月餅，將濃濃的港式文化融入傳統工藝之中。今次記者特意親身為大家開箱實試奇華5大聯乘系列，由精品咖啡、頂級白酒、養生蜂蜜到港式甜品應有盡有，即睇詳情。

地道茶記風味月餅 凍檸茶奶皇月有驚喜 首推奇華獨家打造的「茶餐廳風味奶皇月餅禮盒」。設計靈感源自香港人最親切的茶餐廳文化，將檸檬茶、香滑奶茶及醇香鴛鴦三大經典「茶記」飲品元素注入奶皇月餅之中。實試發現，「港式檸檬茶奶皇月」最為驚豔，切開散發陣陣檸檬紅茶清香，微酸微甜的果香完美中和了奶皇的膩感，口感極為清新；至於「香滑奶茶」與「醇香鴛鴦」口味則茶香濃郁，層次豐富。

4大跨界聯乘月餅登場 除了茶記風味，奇華今年與四大本地品牌跨界合作。包括三度攜手的本地精品咖啡品牌推出「奇華 x noc 咖啡月餅精選禮盒」，除了經典的「軟心咖啡奶皇月」，新推的「軟心紅桑子咖啡奶皇月」將果香酸甜與咖啡醇厚微苦完美交織，禮盒更附上手工香脆咖啡薄片及即溶精品咖啡，讓咖啡控過足癮。首度合作的「奇華 x 康維他™麥蘆卡蜂蜜軟心奶皇月餅禮盒」則主打滋潤養生，入口散發自然清甜的蜂蜜香氣，口感綿密。 送禮則不能錯過「奇華 x 國窖1573 濃香月餅禮盒 (美麗香港‧限定版)」，將38度國窖白酒揉合至迷你白酒奶皇及玫瑰豆沙月餅中，酒香幽雅，大幅提昇了豆沙與奶皇的味覺層次，盒內更附送125毫升特別版白酒，送禮派頭十足。

而與香港品牌「研香」合作的「港式甜品麻糬月餅禮盒」，則巧妙地將經典「合桃露」及「黑芝麻糊」化為月餅餡料，包裹著煙韌香口的麻糬，入口堅果香氣滿溢。

夢幻IP系列登場 超打卡旋轉音樂盒 奇華今年在包裝設計上亦極盡心思，推出了賣相超打卡的熱門IP系列。「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒」以柔和色調，搭配可愛圖案，盒中心更設有會發光轉動的音樂盒，儀式感滿分。盒內集齊BROWN朱古力、CONY士多啤梨乳酪及SALLY蛋黃三款造型奶皇月餅，現時選購該系列，更可以$25換購限定環保袋。 至於迪士尼粉絲則不能錯過「迪士尼米奇與好友系列中秋月餅禮盒」，以米奇、米妮及唐老鴨立體燈籠造型單個裝呈現，分別有經典的蛋黃金黃蓮蓉、純白蓮蓉及豆沙月餅。凡購買迪士尼系列，更可以優惠價$58元換購超萌的「迪士尼米奇與好友系列公仔掛飾連環保袋」。粉絲們記住要把握機會搶購！

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒