洋紫荊維港遊 x Panda Friends夏日啟航 一文睇船上打卡位+主題自助餐

今個夏天，洋紫荊維港遊首度聯乘海洋公園人氣大熊貓角色「Panda Friends」，由即日起至9月30日推出期間限定「萌萌陪您維港遊」。將海洋公園的大熊貓生日派對氣氛延伸至海上，打造集旅遊、美食與打卡於一身的夏日專屬體驗！

從碼頭到船上 化身熊貓主題樂園

想展開一場被熊貓包圍的療癒海景之旅，就絕對不能錯過！六隻Panda Friends大熊貓 「加加」、「得得」、「安安」、「可可」、「盈盈」及「樂樂」，齊齊現身北角東渡輪碼頭，帶來滿滿歡樂派對的氣氛。由碼頭入口、等候區到渡輪外牆，均換上主題裝飾，各位可以在這裡率先盡情打卡。

海上派對正式啟航

登上洋紫荊維港遊，Panda Friends 的六位主角，亦已經以不同俏皮姿態在船上各個角落「恭候」大家。船上入口、餐廳區域及打卡小白屋，更延伸至外船身、露天舺板等多個場景位置，都可以捕捉可愛的熊貓身影。記得不要錯過，黃昏時分捕捉夕陽餘暉灑落海面，拍出浪漫美照，與萌趣熊貓同框合影。