洋紫荊維港遊 x Panda Friends夏日啟航 一文睇船上打卡位+主題自助餐

今個夏天，洋紫荊維港遊首度聯乘海洋公園人氣大熊貓角色「Panda Friends」，由即日起至9月30日推出期間限定「萌萌陪您維港遊」。將海洋公園的大熊貓生日派對氣氛延伸至海上，打造集旅遊、美食與打卡於一身的夏日專屬體驗！
從碼頭到船上 化身熊貓主題樂園
想展開一場被熊貓包圍的療癒海景之旅，就絕對不能錯過！六隻Panda Friends大熊貓 「加加」、「得得」、「安安」、「可可」、「盈盈」及「樂樂」，齊齊現身北角東渡輪碼頭，帶來滿滿歡樂派對的氣氛。由碼頭入口、等候區到渡輪外牆，均換上主題裝飾，各位可以在這裡率先盡情打卡。
海上派對正式啟航
登上洋紫荊維港遊，Panda Friends 的六位主角，亦已經以不同俏皮姿態在船上各個角落「恭候」大家。船上入口、餐廳區域及打卡小白屋，更延伸至外船身、露天舺板等多個場景位置，都可以捕捉可愛的熊貓身影。記得不要錯過，黃昏時分捕捉夕陽餘暉灑落海面，拍出浪漫美照，與萌趣熊貓同框合影。
期間限定主題自助餐
除了豐富的打卡位，主題自助晚餐亦是今次活動的重頭戲。船上提供多款國際美食及海鮮冷盤，更精心打造了限定熊貓主題甜品區。甜品師傅更發揮創意，將大熊貓的可愛形象融入多款精緻點心之中。包括印有熊貓圖案的精緻曲奇、造型萌爆的迷你蛋糕，以及入口即化的提拉米蘇等。各款甜品造型精緻，儀式感滿分。
生日專享優惠買二送二
8月份正值多位熊貓明星的生日月份，樂樂於8月8日過生日；加加與得得為8月15日；盈盈則為8月16日。為配合歡慶氣氛，官方特別推出多款專屬優惠！包括：凡與大熊貓「同月同日」生日的幸運賓客，可享免費上船優惠；同日生日買二送二，任何月份「同日」生日的賓客，可享「買兩大送兩小」優惠，適合一家大小上船輕鬆。
另外網上預訂更享75折，經網上訂座亦可享限時75折。折後成人每位$405(原價$540)、小童每位$277.5(原價 $370，另收原價加一服務費。
洋紫荊維港遊 x Panda Friends｜萌萌陪您維港遊」
活動日期：即日起至9月30日
登岸及航行時間：晚上 7:20 至 9:30
登船地點：北角東渡輪碼頭
訂座連結：連結