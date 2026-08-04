本地品牌跨界推潮流藝術卡牌 低門檻盲抽+國際評級 打造新生代收藏品味｜Pokémon TCG

近年Pokémon TCG卡牌在全球掀起熱潮，頂級稀有卡牌屢屢創下天價成交，就連韓流明星都為之瘋狂！究其爆紅原因，除了Pokémon這個跨越世代的超級IP成功喚醒無數人的童年回憶外，近年社交媒體上盛行的「開箱文化」，以及卡牌鑑定風潮，更是將其推向全球話題的頂峰。

現代人鍾情「抽盲盒」

撇除珍稀卡牌的天價光環，現代人其實非常鍾情於「抽盲盒」所帶來的心理滿足。抽卡是一項門檻極低的活動，少許花費便能在撕開卡包瞬間獲得未知的驚喜與療癒。加上現今卡牌設計極致精美，猶如精緻的微型畫作，成為了極具格調的社交媒體打卡素材。