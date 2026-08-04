本地品牌跨界推潮流藝術卡牌 低門檻盲抽+國際評級 打造新生代收藏品味｜Pokémon TCG

近年Pokémon TCG卡牌在全球掀起熱潮，頂級稀有卡牌屢屢創下天價成交，就連韓流明星都為之瘋狂！究其爆紅原因，除了Pokémon這個跨越世代的超級IP成功喚醒無數人的童年回憶外，近年社交媒體上盛行的「開箱文化」，以及卡牌鑑定風潮，更是將其推向全球話題的頂峰。
現代人鍾情「抽盲盒」
撇除珍稀卡牌的天價光環，現代人其實非常鍾情於「抽盲盒」所帶來的心理滿足。抽卡是一項門檻極低的活動，少許花費便能在撕開卡包瞬間獲得未知的驚喜與療癒。加上現今卡牌設計極致精美，猶如精緻的微型畫作，成為了極具格調的社交媒體打卡素材。
這股風潮不僅停留在線上，更延伸至日常穿搭。近年流行在手袋或背包掛上動漫公仔、「痛包」，甚至韓流明星小卡。而經過第三方認證機構評級封裝的卡牌，因其具備堅固的特殊硬殼物料，也順理成章成為年輕世代展現個人品味的潮流配件。
引入CGC鑑定 確立藝術收藏標準
看準這股講求生活質感的另類「卡牌經濟」，本地品牌「天天有魚」將熱門IP卡牌送交CGC鑑定，轉化為具防偽及品相評級的「藝術收藏卡」。每張評級卡皆帶有專屬鑑定標籤、認證編號與二維碼（QR Code），收藏者只需上網掃描即可查核原廠資料，有效解決傳統收藏品的真偽痛點。品牌更特別按卡牌的繪畫風格與色彩配搭，將其編輯成「4卡一套」並裝裱於白色專屬珍藏盒內。這種設計方便收藏者在家中展示，讓實體卡牌從抽屜裡的玩物，轉變為當代藝術家居擺設。
破格舉辦卡牌珍藏盒網上拍賣
隨着卡牌的藝術與資產價值逐步確立，這類新興收藏品亦開始進入主流拍賣領域。國際拍賣行John Bull Auctions即將舉辦首場CGC鑑定藝術卡牌珍藏盒網上拍賣專場（e-Auction），涵蓋Pokémon、海賊王及Marvel等人氣IP。此舉反映出傳統拍賣行正積極吸納年輕化的藝術與潮流愛好者，標誌着藝術卡牌已正式跨入另類資產的市場版圖。
John Bull Auctions x 天天有魚
CGC鑑定藝術卡牌珍藏盒 網上拍賣專場
拍賣日期：2026年8月17日(星期一)
拍賣時間：下午4時開拍
起拍價：$800
拍賣品預展地點：尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場2樓203號舖