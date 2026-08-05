東方樹葉聯乘港鐵20站 連續5日快閃免費派無糖茶(附完整時間表)

炎夏持續高溫，為了替行色匆匆上班族與市民消暑降溫，茶飲品牌東方樹葉首度聯乘港鐵，宣布於即日起至8月9日期間，一連5天開展「全港20個港鐵站免費派茶」快閃福利。活動將涵蓋金鐘、尖沙咀、觀塘等商業區與鬧市，隨機送出3款旗下最受歡迎的經典無糖茶，掀起全城搶茶解暑熱潮。 貼心配合通勤時間隨機派發 東方樹葉派發時間極具心思，特別針對周三至周五的上班族，由早上上班時間(9:00 - 11:00)、午飯 (12:30 - 14:30)，以及傍晚下班(17:30 - 19:30)三個黃金時段出擊，務求上班族能在辦公時間提神解喝；而周末則改在午間與黃昏快閃，確保市民在最熱、最累的時刻，能接過一口清涼。

現場派發的三款「無糖茶」各具特色，滿足不同口味的茶友，包括解膩茉香口感，最適合配搭外賣午餐，帶來滿口花香的「茉莉花茶」；柑香甘潤，入口回甘，午後醒腦的絕佳選擇「青柑普洱」，還有菊香清醇，具備清熱下火的功效，極致消暑的「菊花普洱」。

20 個港鐵站快閃全攻略 (8 月 5 日至 8 月 9 日 ) 8月5日(星期三) 09:00 - 11:00：金鐘站(近 E 出口，站內) 12:30 - 14:30：香港站(東涌綫大堂，站內) 17:30 - 19:30：黃竹坑站(近 A 出口，站外) 8月6日(星期四) 09:00 - 11:00：奧運站(近 E 出口，站內) 12:30 - 14:30：觀塘站(近 C 出口，站內) 17:30 - 19:30：將軍澳站(近 A 出口，站內) 8月7日(星期五) 09:00 - 11:00：九龍塘站(近 A 出口，站內) 12:30 - 14:30：荔枝角站(近 B 出口，站外) 17:30 - 19:30：鰂魚涌站(近 A 出口，站外) 8月8日(星期六)

12:00 - 14:00：灣仔站(近 A 出口，站內)｜啟德站(近 D 出口，站外)｜大埔墟站(近 A 出口，站內) 16:00 - 18:00：銅鑼灣站(近 E 出口，站外)｜尖沙咀站(近 A 出口，站外)｜沙田站(近 B 出口，站外) 8月9日(星期日) 12:00 - 14:00：荃灣站(近 B 出口，站內)｜太古站(近 E 出口，站內)｜元朗站(近 G 出口，站外) 16:00 - 18:00：葵芳站(近 D 出口，站外)｜屯門站(近 B 出口，站外) 東方樹葉溫馨提示市民，免費派發活動採每人限取一份機制，現場產品口味隨機派發，所有茶飲數量有限，送完即止。活動部分地點位於港鐵站內，部分位於站外，市民前往時要留意標示。現場派發地將因應當日路面實際情況或天氣而有所修訂，市民可緊貼主辦方最新公告。