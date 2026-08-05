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出版：2026-Aug-05 09:00
更新：2026-Aug-05 09:00

東方樹葉聯乘港鐵20站 連續5日快閃免費派無糖茶(附完整時間表)

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東方樹葉聯乘港鐵20站 連續5日快閃免費派無糖茶(附完整時間表)

炎夏持續高溫，為了替行色匆匆上班族與市民消暑降溫，茶飲品牌東方樹葉首度聯乘港鐵，宣布於即日起至89日期間，一連5天開展「全港20個港鐵站免費派茶」快閃福利。活動將涵蓋金鐘、尖沙咀、觀塘等商業區與鬧市，隨機送出3款旗下最受歡迎的經典無糖茶，掀起全城搶茶解暑熱潮。

貼心配合通勤時間隨機派發

東方樹葉派發時間極具心思，特別針對周三至周五的上班族，由早上上班時間(9:00 - 11:00)、午飯 (12:30 - 14:30)，以及傍晚下班(17:30 - 19:30)三個黃金時段出擊，務求上班族能在辦公時間提神解喝；而周末則改在午間與黃昏快閃，確保市民在最熱、最累的時刻，能接過一口清涼。

現場派發的三款「無糖茶」各具特色，滿足不同口味的茶友，包括解膩茉香口感，最適合配搭外賣午餐，帶來滿口花香的「茉莉花茶」；柑香甘潤，入口回甘，午後醒腦的絕佳選擇「青柑普洱」，還有菊香清醇，具備清熱下火的功效，極致消暑的「菊花普洱」。

東方樹葉 1 東方樹葉 2 東方樹葉 3

20 個港鐵站快閃全攻略(85日至89)

85(星期三)

09:00 - 11:00：金鐘站( E 出口，站內)

12:30 - 14:30：香港站(東涌綫大堂，站內)

17:30 - 19:30：黃竹坑站( A 出口，站外)

 86(星期四)

09:00 - 11:00：奧運站( E 出口，站內)

12:30 - 14:30：觀塘站( C 出口，站內)

17:30 - 19:30：將軍澳站( A 出口，站內)

87(星期五)

09:00 - 11:00：九龍塘站( A 出口，站內)

12:30 - 14:30：荔枝角站( B 出口，站外)

17:30 - 19:30：鰂魚涌站( A 出口，站外)

88(星期六)

12:00 - 14:00：灣仔站( A 出口，站內)｜啟德站( D 出口，站外)｜大埔墟站( A 出口，站內)

16:00 - 18:00：銅鑼灣站( E 出口，站外)｜尖沙咀站( A 出口，站外)｜沙田站( B 出口，站外)

 89(星期日)

12:00 - 14:00：荃灣站( B 出口，站內)｜太古站( E 出口，站內)｜元朗站( G 出口，站外)

16:00 - 18:00：葵芳站( D 出口，站外)｜屯門站( B 出口，站外)

東方樹葉溫馨提示市民，免費派發活動採每人限取一份機制，現場產品口味隨機派發，所有茶飲數量有限，送完即止。活動部分地點位於港鐵站內，部分位於站外，市民前往時要留意標示。現場派發地將因應當日路面實際情況或天氣而有所修訂，市民可緊貼主辦方最新公告。

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