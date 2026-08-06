Levi's慵懶學院風秋裝 ROSÉ率先示範OOTD附香港限定小卡換領攻略

美國百年牛牌Levi’s，近日發布2026秋冬全新企劃「Keep it Loose」，更邀來音樂界最極具個人風格的ROSÉ(朴彩英)坐鎮，為是次企劃示範，當中主打Loose Prep慵懶學院風，她透過寬鬆剪裁與破格比例隨性穿搭，打破傳統牛服著裝的守則(dress code)，為學院風帶來精彩時尚變奏。想與ROSÉ同款OOTD，就不要錯過Levi’s今秋推出的單品。
ROSÉ的隨性穿搭
傳統學院風(Ivy Look)，有著刻板的穿衣規定，而Levi’s「Keep it Loose」的核心理念，正是將這套規範徹底翻轉。對ROSÉ而言，真正擁有風格的人，是深諳規則才選擇將其打破。在這次企劃中，她將自己一貫簡約瀟灑，又不失精緻個人風格的穿搭，注入Loose Prep系列，利用層次疊穿，展現獨只此一家時尚魅力。
為了展現美式街頭文化，是次全球形象宣傳影片，品牌特別挑選80年代末至90年代經典hip-hop歌曲，EPMD的作品《You Gots to Chill》為配樂。平面照則由英國著名攝影師兼導演Mel Bles操刀，全程以復古菲林拍攝，在 João de Botelho的攝影指導與Spencer Vrooman的場景設計下，捕捉ROSÉ最立體、最真實的隨性瞬間。
錐形微喇叭成秋冬必備
想複製ROSÉ的OOTD隨性高級感？可挑選多款版型稱身的牛服，包括完美修飾腿型的Loose Taper寬鬆錐形牛仔褲，以及視覺延伸拉長身型的Loose Boot微喇叭牛仔褲。上身則搭配一系列Loose Prep上衣，透過上緊下寬，以及寬鬆街頭比例的玩味，穿出屬於自己的個人品味，以上述褲款亦是今秋潮流人士必備。
配搭上，可上下身穿同色系的tone-on-tone牛仔套裝(denim on denim)，如ROSÉ那樣內純白背心，顏色乾淨俐落。大地色系(earth tone)自帶一種高級的慵懶感，令本來粗獷的牛仔單品變得柔和、有氣質。
香港粉絲福利 ROSÉ限定小卡
為慶祝企劃全球同步登場，Levi’s香港特別為本地fans準備驚喜福利！即日起，品牌將推出一套極具收藏價值的限定版ROSÉ小卡(當中包含一款驚喜隱藏版)。fans與時裝迷只需註冊成為Levi’s RED TAB新會員，或到指定專門店選購任何ROSÉ同系列單品，即可隨機獲贈限定小卡一張。小卡數量有限，送完即止，BLINK們(粉絲暱稱)絕對不能錯過！
ROSÉ「Loose Prep」系列全港Levi’s門市發售：
門市：尖沙咀海港城、旺角朗豪坊、銅鑼灣時代廣場、九龍塘又一城、沙田新城市廣場。
查詢：Levi’s