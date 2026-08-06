Levi's慵懶學院風秋裝 ROSÉ率先示範OOTD附香港限定小卡換領攻略

美國百年牛牌Levi’s，近日發布2026秋冬全新企劃「Keep it Loose」，更邀來音樂界最極具個人風格的ROSÉ(朴彩英)坐鎮，為是次企劃示範，當中主打Loose Prep慵懶學院風，她透過寬鬆剪裁與破格比例隨性穿搭，打破傳統牛服著裝的守則(dress code)，為學院風帶來精彩時尚變奏。想與ROSÉ同款OOTD，就不要錯過Levi’s今秋推出的單品。

ROSÉ 的隨性穿搭

傳統學院風(Ivy Look)，有著刻板的穿衣規定，而Levi’s「Keep it Loose」的核心理念，正是將這套規範徹底翻轉。對ROSÉ而言，真正擁有風格的人，是深諳規則才選擇將其打破。在這次企劃中，她將自己一貫簡約瀟灑，又不失精緻個人風格的穿搭，注入Loose Prep系列，利用層次疊穿，展現獨只此一家時尚魅力。