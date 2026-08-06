F1回歸！太古城中心設逾3米高屏幕直播賽事 首次展出世界冠軍賽車服

FORMULA 1世界一級方程式錦標賽即將開鑼，在8月迎來暑休後首場賽事。太古城中心將於8月14日至9月27日期間，舉辦全港首個大型方程式賽車全方位體驗活動《RACE TO GLORY》。屆時商場將會設有逾3米高巨型屏幕直播F1賽事，以及各種主題互動遊戲，車迷更可近距離觀賞四屆世界冠軍車手Max Verstappen及Sebastian Vettel的賽車服，絕對成為今期賽車迷的必到觀賽熱點。

全港首個大型方程式賽車全方位體驗活動《RACE TO GLORY》。

巨型屏幕 直播 F1 四站主賽事 比賽期間，以頒獎台為設計靈感、超過3米高的巨型屏幕將會登陸太古城中心二樓中庭，直播F1四站主賽事，包括F1荷蘭站、F1意大利站、F1西班牙站、F1阿塞拜疆站，加上Now TV評述員陳恩能（丹尼爾）及邢安邦的現場評述，點燃全場氣氛。

設6大互動遊戲 想體驗賽車手的訓練過程？活動同時推出6大互動遊戲，包括考驗起步反應與臨場判斷力的「起動瞬間」挑戰、測試專注力及手眼協調的「270度反應全測試」、模擬日常體能訓練的「輪胎負重訓練」，以及F1賽車模擬器。最受車迷關注的必屬 F1賽車模擬器，玩家可以第一視角挑戰「Red Bull Racing皇者路線賽」，飛馳於曾見證Max Verstappen成為F1最年輕分站冠軍的「巴塞隆拿－加泰隆尼亞」賽道（Circuit de Barcelona-Catalunya），感受速度感與臨場感。

必看世界冠軍賽車服 玩家亦可化身維修站人員，在「Red Bull Pit Stop Challenge秒速換胎挑戰」中，挑戰完成輪胎更換任務，感受車隊於賽事中與時間競賽的關鍵時刻。離開前，記得在「榮耀歷史榜」欣賞多件別具意義的展品，涵蓋首次在港展出的四屆世界冠軍車手Max Verstappen及Sebastian Vettel的賽車服。

首次在港展出的四屆世界冠軍車手Max Verstappen及Sebastian Vettel的賽車服。

太古城中心「RACE TO GLORY」全方位賽車體驗活動 日期： 2026年8月14日至9月27日 時間： 星期一至五：中午12時至晚上9時 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時 地點： 太古城中心二樓中庭及中橋、地下（近APITA）