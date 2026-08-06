東港城「Play Back! 復古玩味祭」開幕 匯聚近50經典品牌 復古打卡位+遊戲登場

東港城即日起至8月28日，攜手本地人氣市集品牌 LOCOLOCO打造親子懷舊嘉年華「Play Back! 復古玩味祭」。活動集結近50個經典品牌，以及推出多個懷舊復古打卡位及遊戲，絕對是暑假親子好去處。

匯聚近 50 經典品牌 活動市集匯聚近50個經典品牌，包括馳名深水埗七十多年的「劉森記麵家」、老字號「八仙餅家」和紮根南丫島30年的「南丫島李寶記」等，一站式品嘗記憶中的味道。市集同時集合多個玩具及卡牌品牌，包括主打日版Pokémon TCG的「火龍TCG」帶來大量單卡、盒貨及PSA鑑定卡；「POKECARD」作為TAG香港官方鑑定代理，專營專業卡牌鑑定服務等。

必影復古汽水機打卡位 商場同時重塑了多個復古香港場景，涵蓋「懷舊電話亭」、「復古汽水機」和「懷舊士多」，加上2款經典遊戲「可樂樽拋圈 」與「繽紛撈金魚」，各位家長不妨帶小朋友到訪，感受舊香港的魅力。另外，同步推出的「熱血陀螺自由對戰區」及「寶可夢集換式卡牌自由對戰區」，讓一眾潮玩迷即場切磋較量，粉絲萬勿錯過。

東港城x LOCOLOCO 「Play Back!復古玩味祭」 日期：即日起至8月28日 開放時間：12nn – 8pm 活動地點：東港城１樓中庭 地址：香港新界將軍澳坑口重華路8號 (港鐵坑口站A1出口)