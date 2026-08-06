網上熱話｜港女拼多多為愛犬買超平價玩具 熊公仔到手竟變同色食物XX引網民爆笑

自從網購越來越方便，相信不少人購物時，第一個念頭會先瀏覽各大網購平台，部份平台除了價錢平，甚至免運費，難怪吸引一眾顧客。不過，有時平嘢未必好，風險可能較大。早前，一位港女欲在拼多多為愛犬買玩具，原本訂購一隻熊公仔的她，到手拆貨後竟然變成一隻可食用XX，令一眾網民笑爆嘴。

港女拼多多為愛犬買玩具 網購已經成為很多人的生活習慣，亦相信不少人都試過網購中伏，到手後發現貨物與圖片及描述不符。早前，一位港女正有此經歷，她原本想在拼多多以超抵價3元人民幣連運費的價錢，為愛犬買入一隻熊公仔，而因為熊公仔外型酷似Mr.Bean中的熊仔，令她期待萬分。

熊公仔到手竟變番薯 原本以為可以用超抵價為愛犬買到一隻Mr.Bean同款熊公仔，豈料到貨拆件後，竟發現產品嚴重不符！打開包裹後不但沒有公仔，更只有一隻尚黏有少量泥土的番薯，令發文者極度無奈。

網民爆笑留言 帖文引起網民關注，買可發聲熊公仔變可食用番薯令一眾網民爆笑，有網民笑稱「你按下個番薯有冇發聲？」、「係咪出奇蛋咁，食完隻公仔喺入面」；又有相同經歷的網民留言表示「我都試過，客服話係原本件貨俾人偷咗，然後偷嘢嘅人會塞返件cheap嘢入去」。亦有人提醒「個人認為寵物用品都係唔好拼多多，比寵物用之前都洗吓先」。