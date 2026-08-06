IKEA優惠｜IKEA開學優惠精選產品85折 人氣洞洞板2款新色登場 首推MITTZON 電動升降書枱

IKEA香港及澳門由即日起至9月2日推出開學優惠，多款精選開學產品85折！必買人氣2款全新SKÅDIS洞洞板，可按喜好自由收納生活小物，型格又實用。另外，IKEA 首推能輕鬆靈活切換站立與坐姿的 MITTZON 電動升降式書枱及 GLADHÖJDEN 升降工作枱，學生溫書做功謂必備！今次IKEA優惠涵蓋多款高性價比日常小物，下文即睇詳情！

即睇IKEA精選85折開學產品！

是時候為新學年作好準備！IKEA 推出最新開學優惠，多款實用家品低至85折。如果新學生想大幅提升學習與工作效率，打造一個舒適的專屬小天地，一張好書枱是家中必備。IKEA 首推能靈活切換站立與坐姿的 MITTZON 電動升降書枱（折後$2,789）及 GLADHÖJDEN 升降工作枱（折後$1,499）。配搭提供絕佳人體工學支撐的 MARKUS 辦公椅（$1,499），或全新登場的 UTKLASSNING 電競椅（$1,399），無論是埋首溫習、打機放鬆還是個人創作，都能時刻保持最舒適專注的狀態。此外，善用收納好物能讓空間更見使！全新雙面配色設計的 SKÅDIS 洞洞板系列（$99.9），配合能用盡轉角的 NÅLBLECKA 角位層板（$129.9），輕鬆將垂直空間發揮到極致。只要加上 ELLOVEN 屏幕架連抽屜（折後$149.9），以及移動靈活的 TROTTEN 3 層抽屜組合（折後$549.9），各式文具與隨身小物都能妥善歸位。瞬間釋放桌面範圍，讓學習環境時刻保持清爽俐落！



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