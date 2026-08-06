森永免費派PARM雪糕批！ 做簡單任務即送 即睇派發時間表

炎炎夏日，吃雪糕解暑是許多人的指定動作。雪糕品牌森永將於8月7日起，在全港指定地點推出3重獎賞，包括免費派PARM雪糕批，即看下文！
完成簡單任務 即送雪糕批+團扇+保溫袋！
森永在8月7日至8月29日期間，於全港多個地點大派3重禮物。粉絲掃描二維碼並填寫簡單問卷，經工作人員確認後即可免費獲贈PARM雪糕批。試食雪糕後，粉絲再分享體驗及感想，並且現場打卡發佈至Threads或IG Stories，即可額外獲贈森永團扇及限量保溫袋，各位絕對不能錯過。
活動時間表：
7/8 (星期五) 17:00 - 19:00｜中環 永安大廈外
8/8 (星期六) 11:00 - 13:00｜銅鑼灣 京華中心外
14/8 (星期五) 17:00 - 19:00｜元朗 橋樂坊
15/8 (星期六) 11:00 - 13:00｜銅鑼灣 勿地臣街1號
21/8 (星期五) 17:00 - 19:00 ｜ 中環 永安大廈外
22/8 (星期六) 11:00 - 13:00｜尖沙咀 中港城外
28/8 (星期五) 17:00 - 19:00｜銅鑼灣 京華中心外
29/8 (星期六) 11:00 - 13:00｜銅鑼灣 禮頓道77號