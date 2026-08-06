美與健、家居、茶展8月同步登場！免費健康檢測/睡眠體驗/抹茶館/創意茶飲一次睇

想一次過逛美容健康、家居家電及茶飲？香港貿易發展局將於8月13日至16日在灣仔香港會議展覽中心舉行第10屆「美與健生活博覽」、第12屆「家電‧家居‧博覽」及第17屆「香港國際茶展」，三大展覽今年以「Live Well．Stay Well」為主題，除了有美容、健康及家居產品，亦有免費健康檢測、睡眠體驗、互動遊戲，以及創意茶飲、抹茶及名茶試飲等活動。
美與健生活博覽｜免費健康檢測、香氛體驗及美容服務
今年踏入第10屆的「美與健生活博覽」集中美容、健康及身心放鬆體驗，現場可試玩美容儀器、香氛及運動體驗，亦有多項免費服務：
萬寧健康體驗：提供中醫體質、皮膚、頭皮頭髮、心血管及壓力測試，並按檢測結果提供個人化建議。
MORE Wellness踩單車挑戰：參加「MORE Wellness力量爆發」踩單車限時挑戰，有機會換領Quico免費髮型造型體驗、IvyBears熊仔維他命軟糖及健康茶飲、Hera GROUP＋濕敏產品及家用美容儀試用等禮品，數量有限。
雪蕾香氛博物館「聞見今日的你」：首次來港帶來香氛情緒測試，透過8種情緒主題香氣了解當下狀態，完成體驗可獲「今日氣味狀態報告」及香水紀念品。
Perfumed Tattoo香水紋身：以濃香水製作香氛紋身，香味最長可維持72小時。
其他免費體驗：包括Timeshop「逆齡美光艙」、虛擬運動遊戲《體感大激鬥》、中港澳脊醫學會免費脊骨檢查、Zenyum免費箍牙評估、Lush手部按摩教學，以及美容、剪髮造型及體健服務。
家電‧家居‧博覽｜睡眠館、床褥體驗 家居科技一次睇
「家電‧家居‧博覽」今年集中智能家電、家居用品及睡眠產品，想換床褥、升級家電或了解智能家居，可以留意以下體驗：
「睡眠·館」五感體驗：由睡眠健康協會設立，參觀者可免費體驗不同睡眠配套，現場亦有專題講座分享睡眠健康知識及最新研究。
EMMAS「PIXELCOIL™挑戰」：5分鐘內完成產品知識問答，可獲精選禮品及解鎖床褥半價優惠。
雅蘭「Find the Cool Touch」：現場比較不同床褥的「Cool to touch」觸感，完成體驗可獲小禮物。
網上行Netvigator「體驗未來網絡新標準」：展示高速寬頻及網絡服務體驗。
德國寶軟餐示範：以「自然養生機」示範製作符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）的軟餐，讓參觀者了解長者飲食的不同需要。
此外，場內亦有真空煲、冷熱氫水機、護脊床褥等家電及家居產品。
香港國際茶展｜創意茶飲大賽＋抹茶館首次登場
今年「香港國際茶展」則將傳統茶文化加入更多新元素，除了名茶試飲及茶藝比賽，更有創意茶飲、禪修及抹茶體驗：
第一屆茶飲創作大賽｜8月14日：茶藝師及調酒師以調酒技巧演繹現代茶飲，展示茶與其他飲品的創意配搭。
One Cup, Clear Mind — An Encounter with BASAO｜8月15日：在茶香中進行禪修，透過品茶體驗「Stay Well」。
2026「大成國學盃」青少年茶藝大賽｜8月15日：來自兩岸四地的青年茶藝愛好者同場交流及比賽。
得獎名茶巡禮｜8月15日：現場試飲「名茶比賽2026」得獎茶品。
「茶・生活」：集合茶具、茶服、茶線香、香水及伴茶小食，以不同感官探索品茶文化。
中國內地抹茶館首次登場：貴州及浙江兩大抹茶產區帶來茶道級抹茶、飲品用抹茶、抹茶甜點及不同抹茶食品應用。
各項展覽開放日期及時間:
日期：
美與健生活博覽 ｜家電‧家居‧博覽 ：
2026 年 8 月 13 日至 17 日（星期四至星期一）
香港國際茶展：
2026 年 8 月 13 日至 15 日（星期四至星期六）
同期舉行: 美食博覽
2026 年 8 月 13 日至 17 日（星期四至星期一）
時間：
美與健生活博覽｜家電‧家居‧博覽：
8 月 13 至 16 日： 10:00 - 22:00
8 月 17 日 10:00 - 18:00
香港國際茶展：
2026 年 8 月 13 日至 14 日： 10:00 - 18:00
2026 年 8 月 15日： 10:00 - 17:00
地點：
香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心
票價：
● 門票：每位港幣30元
持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展。如參觀同日的美食博覽「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 10元
● 套票: 每位港幣40 元 (預售每位港幣36 元)
持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展
● 「上午進場票」優惠：8月13、14及17日（星期四、五及一），中午12時前入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博 覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付宝 、八達通或微信支付即時付費入場）
● 「晚間進場票」優惠：8月13至16日（星期四至星期日）下午6時後入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付宝 、八達通或微信支付即時付費入場）
● 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付宝 、八達通或微信支付即時付費入場）
● 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票。
● 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場。
購票：
門票於2026年7 月30日於下列指定途徑有售— 01 空間電子門票銷售平台、AlipayHK、支付宝、7-Eleven 便利店、Circle K 便利店、八達通手機應用程式及The Club手機應用程式
票務詳情：https://hkfoodexpo.hktdc.com/pdf/2026/Ticketing/Ticketing_Information_TC.pdf