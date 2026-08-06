美與健、家居、茶展8月同步登場！免費健康檢測/睡眠體驗/抹茶館/創意茶飲一次睇

● 門票：每位港幣30元

持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展。如參觀同日的美食博覽「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 10元

● 套票: 每位港幣40 元 (預售每位港幣36 元)

持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展

● 「上午進場票」優惠：8月13、14及17日（星期四、五及一），中午12時前入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博 覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付宝 、八達通或微信支付即時付費入場）

● 「晚間進場票」優惠：8月13至16日（星期四至星期日）下午6時後入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付宝 、八達通或微信支付即時付費入場）

● 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付宝 、八達通或微信支付即時付費入場）

● 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票。

● 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場。