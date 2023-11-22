11月K-pop女藝人品牌評價 NewJeans 10大佔四席 少時太妍 潤娥重新入榜

以大數據分析女團成員曝光率、品牌參與及話題度的「女團個人品牌評價榜」(Girl Group Member Brand Reputation Ranking)，11月的評價名單早前出爐，成績最好的是NewJeans，共4人入圍10大位置，而且成員Minji、Hanni更包辦榜單的第一、二位。前日來港參與DIOR的Haerin，團中混血成員、C位擔當的Danielle，則排第七、十位。

第三位是BLACKPINK的Jennie，她本月不但成為韓版《W》雜誌的封面女郎，亦有不少代言在手；隊友Jisoo為新加坡版《ELLE》擔任封面女郎，加上有DIOR、Cartier兩大國際品牌的加持，仍然能夠保持在第五位。被內地社交平台微博刪帳戶的Lisa，以及剛出席完YSL活動的Rosé，則排第十四、十六位，成績唯持在前列。

aespa Red Velvet 多位團員入榜

本月推出新專輯《Drama》的aespa，隊長Karina入榜排第四位，成員Winter排第八位，成績優異。另一隊同在本月推出專輯《Chill Kill》的Red Velvet，成員Joy久休復出，順利殺入十大的第九位，隊員Wendy、Irene、Seulgi則在第十二、十三及十九位，正計劃舉行世界巡迴演唱演的她們，重新走入樂迷視線。「國民女團」少女時代的隊長太妍，下周一推出新專輯《To.X》，因此引來話題度，她則排名第六位。隊友潤娥因為《歡迎來到王之國》、之後又有電影《2點的約會》於明年初上映，又為珠寶品牌Qeelin、高爾夫球用品Wide°Angle代言，又是miumiu全球代言人，因此排名第十一位，令11月的評價榜上，擁有共三代女團的成員入圍。