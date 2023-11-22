11月K-pop女藝人品牌評價 NewJeans 10大佔四席 少時太妍 潤娥重新入榜

以大數據分析女團成員曝光率、品牌參與及話題度的「女團個人品牌評價榜」(Girl Group Member Brand Reputation Ranking)，11月的評價名單早前出爐，成績最好的是NewJeans，共4人入圍10大位置，而且成員Minji、Hanni更包辦榜單的第一、二位。前日來港參與DIOR的Haerin，團中混血成員、C位擔當的Danielle，則排第七、十位。
BLACKPINK 4人保持在前20
第三位是BLACKPINK的Jennie，她本月不但成為韓版《W》雜誌的封面女郎，亦有不少代言在手；隊友Jisoo為新加坡版《ELLE》擔任封面女郎，加上有DIOR、Cartier兩大國際品牌的加持，仍然能夠保持在第五位。被內地社交平台微博刪帳戶的Lisa，以及剛出席完YSL活動的Rosé，則排第十四、十六位，成績唯持在前列。
aespa Red Velvet多位團員入榜
本月推出新專輯《Drama》的aespa，隊長Karina入榜排第四位，成員Winter排第八位，成績優異。另一隊同在本月推出專輯《Chill Kill》的Red Velvet，成員Joy久休復出，順利殺入十大的第九位，隊員Wendy、Irene、Seulgi則在第十二、十三及十九位，正計劃舉行世界巡迴演唱演的她們，重新走入樂迷視線。「國民女團」少女時代的隊長太妍，下周一推出新專輯《To.X》，因此引來話題度，她則排名第六位。隊友潤娥因為《歡迎來到王之國》、之後又有電影《2點的約會》於明年初上映，又為珠寶品牌Qeelin、高爾夫球用品Wide°Angle代言，又是miumiu全球代言人，因此排名第十一位，令11月的評價榜上，擁有共三代女團的成員入圍。
11月女團個人品牌評價榜排名：
1. NewJeans Minji
2. NewJeans Hanni
3. BLACKPINK Jennie
4. aespa Karina
5. BLACKPINK Jisoo
6. Girls' Generation Taeyeon(太妍)
7. NewJeans Haerin
8. aespa Winter
9. Red Velvet Joy
10. NewJeans Danielle
11. Girls' Generation YoonA(潤娥)
12. Red Velvet Wendy
13. Red Velvet Irene
14. BLACKPINK Lisa
15. LE SSERAFIM Chaewon
16. BLACKPINK Rosé
17. OH MY GIRL Mimi
18. IVE Jang Wonyoung
19. Red Velvet Seulgi
20. (G)I-DLE Miyeon