11/6中午開搶！君悅酒店The Grill池邊自助燒烤自助晚餐買二送二 4人同行每位 $467 品嘗龍蝦／帶子／炭火烤西班牙烤乳豬／西冷牛扒／香辣虎蝦

想出走到熱帶海島享受度假風情？留港一樣有好選擇！君悅酒店露天池畔餐廳的燒 烤自助晚餐讓您彷彿置身東南亞度假勝地，於池邊悠然品嘗各式冷盤和燒烤美食。

君悅酒店The Grill自助燒烤自助晚餐 │多款烤肉+海鮮 必吃 西班牙烤乳豬 烤啤酒雞 炭燒香辣虎蝦

露天池畔餐廳供應自選燒烤美食、新鮮蔬果特飲及特選冰茶。燒烤晚餐為客人呈獻新鮮沙律、烤肉及海鮮，以及多款美味甜品。精選包括多種新鮮凍海鮮如大西洋龍蝦、帶子和自家製煙燻三文魚等，以及一系列清新開胃的特製沙律。重頭戲當然不能缺少即席以炭火烤製的各式烤肉，推介有食肉獸必吃的西班牙烤乳豬、炭燒西冷牛扒、烤啤酒雞和紐西蘭羊架等；鮮嫩的烤海鮮如炭燒香辣虎蝦和越式魷魚等，同樣要留位品嘗！

【快閃限時搶｜買二送二】香港君悅酒店 The Grill 露天池畔餐廳燒烤自助晚餐

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/127358?cid=13367

優惠日期（預訂期）：2023 年 6 月 11 日 12:00 至 6 月 17 日 23:59

使用日期：2023 年 6 月 12 日 至 6 月 30 日（逢星期四至日）

地點│香港港灣道1號香港君悅酒店 The Grill