12星座2023年3月運勢上集，分析白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座3月運勢。 3月份有兩大重頭戲：AI 世代來臨，叫大家見識到冥王星入水瓶年代的科技改革威力，將對世界動向產生巨大的改變。3月23日冥王星入水瓶，雖然這年內只停留3個月就逆行，但仍能感受到世界變天的急速變化，進入這科技網絡新世界，我們也更加追求「自由」和「特立獨行」。 3月7日土星入雙魚座，未來2年半會令我們反思現實 VS 理想的糾結，我們應當如何活在當下？卻又要面對現實的殘酷與壓力。可能會有逃避心態，或者依賴宗教、身心靈的力量去改變，尋找靈性之路途與方向。 以下預測12星座3月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張奧修塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。 白羊座 3 月星座運勢 12星座2023年3月運勢（上）白羊提起鬥志勇敢去愛、巨蟹職場人緣好付出有成果

白羊座3月星座運勢

工作：這個月你戰士能量上身，一早想好的計劃可以火速推進，而且成績相當不錯。不過如果需要付出一定資金在工作上，利潤卻不太樂觀，小心投資。 感情：愛是屬於有勇氣求愛的人！想表白或將關係帶進下一步的朋友，這個月必好好提起鬥志，勇敢去愛。 健康：如果你本來不太熱愛運動，這個月會突然猛叫出外走走，也好，有益身心。 白羊座3月整體建議 保持熱血與正面，除了熱情與衝勁外，還是要有顆冷靜的頭腦去配合，雙得益彰。

白羊座3月整體建議

金牛座 3 月星座運勢

金牛座3月星座運勢

工作：壓力沉重，令你想不如退後一步默默做好本份還好，因為怕槍打出頭鳥。如果剛失去一個大好機會，可能也不要太執著，是你的始終是你。 感情：感覺到命運弄人，明明想放棄的放棄不了，明明可以開始的開始不了。這個月，感情對你像千斤重，不如先輕輕放下，抽一抽離更好。 健康：由於生活繁忙分身不暇，有空你還是寧願留在家中，放空更好，也可多作冥想。 金牛座 3 月整體建議 你的執著與對宮天蠍座不相伯仲，無論關係、工作、生活經過好好深思熟慮後，也要踏入下一個階後，好好為自己努力。

金牛座3月整體建議

雙子座 3 月星座運勢

雙子座3月星座運勢

工作：已開始的工作計劃進展穩定，不過用了你太多心血去推進，令你十分心力交瘁。而且付出這些努力過去，也未能帶來太多的金錢或利潤進帳，令你有點氣餒。 感情：如果想求婚或拉埋天窗的朋友，可能有好消息。不過由於生活壓力迫人，你也未必太能夠享受感情生活；部份朋友可能面對關係就感到頭痛，不想面對。 健康：精神緊張，最好多作休息。這個月不想與朋友外出，建議與家人多相處陪伴，更覺安心，或者可以與家人去個小旅行也不錯。 雙子座 3 月整體建議： 不要在自己情緒低落的時間亂作決定，此時下的決定一定是錯誤的。有新計劃的話，也不是開展時機。

雙子座3月整體建議

巨蟹座 3 月星座運勢

巨蟹座3月星座運勢

工作：巨蟹在這個月可能是12星座中最幸運的，工作上努力付出終於有成果，而且成績非常亮麗豐盛。你的努力也得到同事、上司肯定，工作上也有人緣運。 感情：表達感情是你的強項，這個月你的溫柔令對象/伴侶感到十分安全，如果是家庭關係也相處愉快，關係上水乳交融。 健康：都說巨蟹在這個月是勝利寶寶，這個月精神、身體也身心舒暢，可能有旅行出遊的機會。 巨蟹座 3 月整體建議 成功非僥倖，過去你也經歷過十分艱苦的階段，不過你付出努力最終也能帶來勝利，好好享受美好的成果。

巨蟹座3月整體建議

獅子座 3 月星座運勢

獅子座3月星座運勢

工作：機會來臨要好好把握，職場上縱使見盡壞事、奸人，你也能鼎持初心堅持正確道路，如果面對不公你雖覺得無力抵抗，迎難以上做好本份才是smart choice。 感情：如果瀕臨分手的朋友，你會覺得與對方緣份太深，兜兜轉轉還是他/她，難以果斷分開。關係充滿壓力與矛盾，覺得付出太多不成正比。 健康：精神壓力緊張，要懂得放鬆自己，保持精神健康。 獅子座 3 月整體建議 只要抱持你的初心與信念，夢想會與你越來越近，必將成真。祈求感情順利的朋友，保持耐心可能有轉機。

獅子座3月星座運勢

處女座 3 月星座運勢

處女座3月星座運勢

工作：職場上要面臨調配資源，量入為出的決策與計劃，這些瑣事令平日慣於服務別人的你，也感到無比壓力。 感情：理智大於感性，你對關係的疑惑是自己能否付出太多，如果付出太多又是否值得？問問自己內心。 健康：一向注重健康的你，也許這個月未必有心情勤於養生，藝術氛圍有助減壓。 處女座 3 月整體建議 工作上與同事們合作尚算愉快，合作間氣氛也融洽，神隊友多於豬隊友，恭喜。

處女座3月整體建議

12 星座專欄 by Celia 「神婆辦公室」占星師、塔羅師，家有2貓，願望可以每天與愛貓s同處工作。盼能以占星幫助他人撥開雲霧，尋找方向。 神婆辦公室 IG