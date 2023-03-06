12星座2023年3月運勢（下）雙魚職場得意感情卻面臨危機、天秤情緒波動易陷入感情漩渦

12星座2023年3月運勢下集，分析天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座3月運勢。 3月份有兩大重頭戲：AI 世代來臨，叫大家見識到冥王星入水瓶年代的科技改革威力，將對世界動向產生巨大的改變。3月23日冥王星入水瓶，雖然這年內只停留3個月就逆行，但仍能感受到世界變天的急速變化，進入這科技網絡新世界，我們也更加追求「自由」和「特立獨行」。 3月7日土星入雙魚座，未來2年半會令我們反思現實 VS 理想的糾結，我們應當如何活在當下？卻又要面對現實的殘酷與壓力。可能會有逃避心態，或者依賴宗教、身心靈的力量去改變，尋找靈性之路途與方向。 以下預測12星座3月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張奧修塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。 天秤座 3 月星座運勢

天秤座3月星座運勢

工作：一向熱愛和諧的你，在職場上與上司、同事關係也未如所願，雖然工作量未必太多，但複雜的人際關係已令你身心俱疲。 感情：有機會遇上舊情人，如果舊情復熾也許會令你陷入漩渦及更複雜；此外，也許會揭發另一半有外遇，或者是你自己觸發一段三角關係。 健康：個性理智的你，這個月情緒非常波動，可能你也會為自己感到驚訝，不要陷入抖結的情緒。 天秤座 3 月整體建議 你本來就小事糊塗，大事聰明。記得不要因為一時的錯失或失敗，而小看了自己，你的能力比你想像更強大。

天秤座3月整體建議

天蠍座 3 月星座運勢

天蠍座3月星座運勢

工作：平日的你未必抗拒與他人合作，不過這個月的你寧願自己擔起全部責任，獨自行動，因為怕遇著豬隊友，令你阻手阻腳，有點獨權意味。 感情：可能你剛經歷分手，不過經過一段時間療癒後，你也能逐漸重拾信心。不過面對情傷，傷心難免，讓自己盡情傷心也不是壞事。 健康：情緒低落最好多做運動提升胺多酚，要為懂得為自己努力打氣。 天蠍座 3 月整體建議 不要小看自己能力，在生活的每個層面，你看似充滿質疑又不太易信任他人，不過你最少應該相信自己，你其實是領導他人的人才。

天蠍座3月整體建議

人馬座 3 月星座運勢

人馬座3月星座運勢

工作：職場上留意身邊有小人存在，交託他人的工作，如有能力最好自己親自處理為上。正因為發覺身邊人都不太能信任，或者你有計劃想收藏在櫃底下，不能曝光，所以你只好靠自己，因為責任與壓力重大。 感情：關係上有些不能說的秘密，令你心底也不好過，要守秘密也太辛苦。另外，也有些情況是你不想表露太多感受，想將感情上的責任揹在自己身上。 健康：這個月你的健康沒多大問題，只是心裡有苦經常鬱悶，對自己也不健康。 人馬座 3 月整體建議 慾望太強令人迷失，一向自信又有理想的你，因為一時間的迷惑令你越走越迷茫，宜回頭是岸，重拾初心。

人馬座3月整體建議

山羊座 3 月星座運勢

山羊座3月星座運勢

工作：權力慾強的你，這個月在職場上得心應手，想推行的計劃也漸有眉目，同事們也對你的英明遠見十分支持。不過太過獨裁，也許未必人人接受，有時也要懂得放下身段。 感情：關係上太強勢，處處佔上風，其實是在破壞大家感情，令對方感到委屈，放下過強的自尊心，有助大家發展。 健康：你的心情與行動力成正比，所以這個月你會非常積極外出四圍走，出外散心也對你健康有益。 山羊座 3 月整體建議 如果你覺得此地不宜久留，也是時候抽身離去。在這段日子，你的種種經歷為你帶來靈性成長，也是一件有益的事。

山羊座3月整體建議

水瓶座 3 月星座運勢

水瓶座3月星座運勢

工作：職場上面臨相當大挑戰與難關，機會看似就在眼前，但又轉瞬即逝，捉摸不住。而且工作上困難不斷找上你，令你不得不出盡全力應付，咬緊牙關去迎戰吧。 感情：與工作一樣，感情問題也面臨極大挑戰，問題總敲打你的門，叫你難以應付。但你又感到關係上的難題是命中注定的，你也捨不得放手。 健康：這個月宜出海、往海上走一趟，洗滌一下心靈，將難題暫時放下。 水瓶座 3 月整體建議 如果感到難關已走到絕路，不如果斷地轉變目標與方向，將舊事放下。新方向不論好與壞，一定比不去改變令你快樂一些。

水瓶座3月整體建議

雙魚座 3 月星座運勢

雙魚座3月星座運勢

工作：一直揹在身上的任務，這個月終於可以完成並放下，雖然經過不太輕鬆的階段，但你總算完成了，來臨的計劃也許是進展順利的，而你剛完成的艱鉅任務，也叫同事們大為讚賞。 感情：可能有分手的危機，倒是你不希望真的要走到盡頭，反而想替大家找更好的出路，有點替你感到辛苦，加油。 健康：多做雙人運動（不想太多心XD），如球類運動（雙打）、划艇、雙人瑜伽等等，令你心情大好。 雙魚座 3 月整體建議 想改變生活，思前想後按兵不動，也並非辨法，是時候勇敢追夢，有些改變人生的事情即將發生。

雙魚座3月整體建議