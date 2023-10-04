12食客湧入客滿食肆堂共享1碗芒果冰 事後留下1物令人反胃 網民：人無恥則無敵

不少餐廳都會設有最低消費，只因想杜絕一些只坐又無幫襯的顧客，又或是幾個人僅叫一杯飲品卻霸佔大量位置。可能有人會認為最低消費對客人並不友好，但其實這個方式絕對是保障店主的秒招。早前，一位開甜品店的老闆就在網上發文，指自己接待了一行12人的客人，惟他們入內坐好後，竟只點了一碗芒果冰及拿了12隻碗仔，即12人僅分食一碗冰！除了「分甘同味」之外，這12位食客事後更留下1物給老闆，令老闆及一眾網民為之反胃，更狠批他們是「極品_客」！

12食客湧入客滿甜品店 大搖大擺分享1碗芒果冰 一大班人一起食飯的其中一個好處，絕對是能夠嗌多幾個餸一起分享，不過有時亦要留意所叫的餐點數量是否合理。早前，一位在台灣開甜品店的老闆就在網上發文大呻，指近日正值芒果季節，不少人都專程到他的店食芒果冰，而他所製作的冰品比較大碗，大多適合約2-3個人分食。惟早前有一行12位客人幫襯，他們一行12人找到座位後，竟然只叫了一碗芒果冰，並取了12隻小碗，勢要將芒果冰分12份「分甘同味」。

芒果冰如同眾星拱月 事後留下1物令人作嘔 在老闆分享的照片中，可見餐桌上十分凌亂，芒果冰的白色碟被12隻黑色小碗包圍，場面猶如「眾星拱月」。而易溶的冰品一向容易食到周圍都係，因此12人所坐的桌子上，布滿大大小小的芒果汁液痕跡，而最令人反胃的是桌面上留有最少兩團用過的紙巾和紙巾袋，令他十分無奈。他表示12人入內時正值店舖繁忙之際，因此未有多加留意所有顧客的餐點，到後來收拾時方發現12人一共用了12隻碗仔去分食一碗芒果冰。