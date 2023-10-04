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生活
2023-10-04 10:05:26

12食客湧入客滿食肆堂共享1碗芒果冰 事後留下1物令人反胃 網民：人無恥則無敵

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12食客湧入客滿食肆堂共享1碗芒果冰 事後留下1物令人反胃 網民：人無恥則無敵

12食客湧入客滿食肆堂共享1碗芒果冰 事後留下1物令人反胃 網民：人無恥則無敵

不少餐廳都會設有最低消費，只因想杜絕一些只坐又無幫襯的顧客，又或是幾個人僅叫一杯飲品卻霸佔大量位置。可能有人會認為最低消費對客人並不友好，但其實這個方式絕對是保障店主的秒招。早前，一位開甜品店的老闆就在網上發文，指自己接待了一行12人的客人，惟他們入內坐好後，竟只點了一碗芒果冰及拿了12隻碗仔，即12人僅分食一碗冰！除了「分甘同味」之外，這12位食客事後更留下1物給老闆，令老闆及一眾網民為之反胃，更狠批他們是「極品_客」！

一位在台灣開甜品店的老闆就在網上發文，不滿湧入客滿食肆堂食1碗芒果冰。（圖片來源：三鳳製作《想見你》劇照）

一位在台灣開甜品店的老闆就在網上發文，不滿湧入客滿食肆堂食1碗芒果冰。（圖片來源：三鳳製作《想見你》劇照）

12食客湧入客滿甜品店 大搖大擺分享1碗芒果冰

一大班人一起食飯的其中一個好處，絕對是能夠嗌多幾個餸一起分享，不過有時亦要留意所叫的餐點數量是否合理。早前，一位在台灣開甜品店的老闆就在網上發文大呻，指近日正值芒果季節，不少人都專程到他的店食芒果冰，而他所製作的冰品比較大碗，大多適合約2-3個人分食。惟早前有一行12位客人幫襯，他們一行12人找到座位後，竟然只叫了一碗芒果冰，並取了12隻小碗，勢要將芒果冰分12份「分甘同味」。

12食客湧入客滿甜品店 大搖大擺分享1碗芒果冰（圖片來源：Unsplash@JL） 12食客湧入客滿甜品店 大搖大擺分享1碗芒果冰，事後桌子布滿大大小小的芒果汁液痕跡（圖片來源：Dcard討論區）

芒果冰如同眾星拱月 事後留下1物令人作嘔

在老闆分享的照片中，可見餐桌上十分凌亂，芒果冰的白色碟被12隻黑色小碗包圍，場面猶如「眾星拱月」。而易溶的冰品一向容易食到周圍都係，因此12人所坐的桌子上，布滿大大小小的芒果汁液痕跡，而最令人反胃的是桌面上留有最少兩團用過的紙巾和紙巾袋，令他十分無奈。他表示12人入內時正值店舖繁忙之際，因此未有多加留意所有顧客的餐點，到後來收拾時方發現12人一共用了12隻碗仔去分食一碗芒果冰。

 

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網民鬧爆極品食客 老闆卻仍拒設立最低消費

老闆的經歷引來不少網民同情，有網民狠批這班食客「窮遊唔好搞到人」、「五餅二魚？」，又指如果「12個人入酒樓只食一碟點心，到時食店唔執笠都難」，更怒斥他們分食之餘又妄顧衛生的舉動無疑是「極品_客」。亦有網民提議老闆設立最低消費，避免下次再出現同類型事件，惟老闆則回應指之前其實都試過類似的經歷，但自己一直念在做生意要盡量向顧客提供方便，所以一直都拒絕設立最低消費。

▼網民意見▼

網民表示如食客的行為令食店難以經營。（圖片來源：Facebook） 網民表示如食客的行為令食店難以經營。（圖片來源：Facebook） 網民表示如食客極品行為多不勝數。（圖片來源：Facebook）
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