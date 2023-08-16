12點必搶｜「8度海逸酒店海鮮狂歡饗宴自助晚餐」：$399可歎生蠔、鱈場蟹腳、煎鵝肝、脆皮燒腩肉！

8度海逸酒店將於8月1日至9月30日推岀「海鮮狂歡饗宴自助餐」：今午12點開搶，最平只需$399起一位便可嘆即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品！於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁！
自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐
－方案詳情－
＊2大人只能帶一位同行免費小童 (0-5歲或以下免費)
＊小童：六歲至十一歲 / 長者：六十五歲或以上
1. 海鮮狂歡饗宴自助晚餐
8度餐廳為您呈獻「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」，提供琳琅滿目的鮮味美饌，包括主打即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品，於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁！立即預訂，來一趟意想不到的鮮味狂歡之旅！
- 搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115719-cafe-8-degrees-buffet?cid=13367
- 供應日期：2023年8月1日至9月30日
- 供應時間：18:00 - 21:00（適用於星期一至日）
- 另收原價加一服務費：
星期一至四（公眾假期除外）原價參考：成人HK$598，長者HK$508，小童HK$438
星期五、六日及公眾假期及前夕原價參考：成人HK$688，長者HK$618，小童HK$548
- 優惠價升級至無限暢飲套餐：每位HK$88紅/白餐酒或HK$118紅/白餐酒、有汽葡萄酒及清酒
自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐---菜單參考
- 冰鎮海鮮
生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺及青口
- 冷盤
雜錦煙魚碟
風乾火腿配蜜瓜
麻辣海鮮洋蔥沙律
酸雜菜配燻蹄
意大利雜菌沙律配扒南瓜
麻香雞絲沙律伴海蜇
泡椒紅洋蔥牛肉沙律
鮮蕃茄水牛芝士沙津配香草汁
蒜香小木耳配酸笋蝦
韓式蟹肉粉絲沙律
杞子花雕醉雞翼
枝豆/ 附味螺肉/ 芝麻八爪魚/ 泡菜/ 甜醬油帶子裙/ 麻辣竹筍沙律
雜錦芝士碟
- 刺身及壽司區
和牛刺身
新鮮雜錦刺身
加州手卷
香蔥鮪魚軍艦
火炙三文魚壽司
三文魚壽司
火炙牛肉卷
- 沙律吧
- 湯
蟲草花螺頭燉雞湯
是日西式餐湯
- 即煮區
煎鵝肝伴黑松露汁
自選海鮮市場 (鮮青口、花甲、鮮魷魚、鮮海蝦、鮮東風螺、鮮鮑魚、鮮扇貝及鮮蠔肉配四川麻辣湯或魚湯)
- 咖喱食品
- 即切烤肉
燒牛肉
脆皮燒腩肉
- 熱葷
燒羊扒
芝土焗蠔及蒜蓉辣椒焗蠔
泰式香茅燒春雞
香煎海盲曹配菠蘿沙沙
泰式咖喱大頭蝦
椒鹽軟殼蟹
芝麻醬燒多春魚
紅酒燴牛尾
蒸小龍包
蒜蓉炒雜菜
避風塘椒鹽荷蘭比目魚
南乳花生炆豬手
黑椒鹹酸菜炒金錢肚
XO醬時菜炒蝦球
川辣炒雞球
蔥花蟹籽三文魚炒飯
黑椒花蜜牛仔骨
- 甜品區
芒果拿破崙
藍莓芝士蛋糕
雲石芝士蛋糕
鮮果蛋白蛋糕
芒果布甸
芒果慕絲蛋糕
榴槤慕絲蛋糕
意大利軟芝士餅
特濃朱古力沙架蛋糕
朱古力慕絲蛋糕
迷你雜錦法式蛋糕
牛油麵包布甸配雲呢拿醬
果汁啫喱 雜錦鮮果粒
榴槤班戟
燕窩蛋白杏仁荼
特色格仔鬆餅配雪糕
Mövenpick雪糕
- 自助式咖啡及茶
自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐---注意事項
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最少需同時2位換領
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以上所有價目須另收加一服務費，加一服務費以原價計算，將於惠顧8度餐廳時收取
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須於換領前致電 2126 1960 預約；接線時間 10am-10pm
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請於換領時出示電子憑證
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換領信逾期無效
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優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用
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優惠不可兌換現金或其他產品及服務
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優惠如須根據政府社交距離措施而更改，恕不另行通知
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優惠每日數量有限，售完即止
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所有菜單或因酒店餐廳之供應情況而有所更改，並不作另行通知
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圖片只供參考
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商品原價請參考產品頁
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如有任何爭議，8度海逸酒店將保留最終決定權