12點開搶｜機場快綫慶25周年 送$70,000旅遊禮券/機場快綫車票/入手限定襟章

機場快綫繼續推出連串活動慶祝 25周年，繼早前搶75,000張機場快綫車票的其中 50,000張已經速換罄後，今日12點有最後的25,000等大家搶！

機場快綫車票早前兩輪「搶免費機場快綫車票」活動反應熱烈，最後一輪即將於今日（7月25日）中午12時舉行，派發25,000張機場快綫單程車票，大家可以透過MTRMobile內「我的優惠」以先到先得形式領取，上次搶唔到的朋友，記得把握最後機會。

成功領取電子優惠券後的24小時內，一個獨有的優惠碼將會加入到「我的獎賞」內的「禮品＞有效」頁面。由活動翌日起至2023年9月30日，經MTRMobile或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達HK$110的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票可於換領日起92天內使用。