12點開搶｜機場快綫慶25周年 送$70,000旅遊禮券/機場快綫車票/入手限定襟章

機場快綫繼續推出連串活動慶祝 25周年，繼早前搶75,000張機場快綫車票的其中 50,000張已經速換罄後，今日12點有最後的25,000等大家搶！
機場快綫車票早前兩輪「搶免費機場快綫車票」活動反應熱烈，最後一輪即將於今日（7月25日）中午12時舉行，派發25,000張機場快綫單程車票，大家可以透過MTRMobile內「我的優惠」以先到先得形式領取，上次搶唔到的朋友，記得把握最後機會。
成功領取電子優惠券後的24小時內，一個獨有的優惠碼將會加入到「我的獎賞」內的「禮品＞有效」頁面。由活動翌日起至2023年9月30日，經MTRMobile或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達HK$110的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票可於換領日起92天內使用。
搶25,000張$10港鐵車站商店電子優惠券
港鐵車站商店將於8月1日(星期二)派發25,000張$10電子優惠券，MTRMobile登記用戶只要於當日中午12時起，透過MTRMobile內「我的優惠」，便可以先到先得形式搶「$10港鐵車站商店電子優惠券」。電子優惠券適用於機場快綫及東涌綫內的指定車站商店，購物滿$50即可享$10折扣優惠，有效期由活動翌日起至2023年12月31日。
分享動人故事 贏總值超過$70,000旅遊禮券及機場快綫車票
大家睇完王菀之Ivana主演的《機場快綫25周年主題曲》MV後，有沒有勾起一些乘搭機場快綫的難忘回憶？由即日起至7月31日，大家可用150至500字分享自己與機場快綫或東涌綫有關的動人故事，並上載到http://bit.ly/3pK49Os，Ivana會親自挑選既感動又獨特的故事，得獎者可獲得旅遊禮券(最高$5,000)或機場快綫單程車票，所有獎品總值超過$70,000。
網店入手「機場快綫25周年」機鐵仔紀念襟章
機鐵仔的粉絲們要留意，一套5款以機鐵仔及機場快綫車站為主題的「機場快綫25周年」紀念襟章套裝，將於7月31日早上10時起於港鐵網上商店以$48發售。各個襟章都有不同機鐵仔及25周年的慶祝圖案，造型可愛，而且數量有限，售完即止。而於《機場快綫25周年主題曲》MV結尾出現的機鐵毛公仔，現亦於港鐵網上商店以$128發售，。另外，機鐵仔亦會繼續快閃現身，於7月28日及8月11日下午3時至5時分別出現機場快綫青衣站及香港站，派發青衣站及香港站的紀念襟章。