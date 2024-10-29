熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-10-29 11:00:00

12點開搶｜預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票

分享：
12點開搶｜預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票

12點開搶｜預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票

adblk5

日本環球影城超人氣「NO LIMIT! 聖誕節」主題活動將於20241120日至202515 日舉行，除了超過30 米高、大人小孩都愛打卡的巨型璀璨聖誕樹，園方還準備了一連串佳節表演和期間限定特別節目，於12 31 日晚更會有跨年倒數活動，讓大家一起度過熱鬧難忘的狂歡派對！「NO LIMIT! 聖誕節」限定精彩活動包括：

「冰霜雪電子白雪派對」表演（史努比、Hello KittyMinions 等將會登場！）

NO LIMIT！派對聖誕樹！」燈光表演

時隔五年再度回歸的「霍格華茲™魔法之夜～冬季魔法～」燈光表演

「假日青蛙合唱團」歌唱表演

Power of Pop ～聖誕假期心跳～」歌唱表演

「小小兵酷冬迎賓秀」及「小小兵叮叮BELLO相見＆迎賓」由Minions 帶來跳舞表演

「環球奇境 Fun Fun Music」由史努比、Elmo Hello Kitty 帶來跳舞表演

NO LIMIT! 聖誕市集 ～大家一起開派對！～」

預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票 預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票 預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票

KKday獨家購票優惠 免費送HARUKA 車票

2024 10 29 日中午12 時起，透過KKday預訂日本環球影城成人門票，送關西機場特快列車HARUKA 車票，乘直達列車往返關西機場 大阪市區或京都最方便！

日本環球影城門票（設1日、1.5日及2日券）

售價：成人$447/位起，兒童 (4 - 11 )$291/位起

優惠產品網址（收到兌換碼後可於11 30 日前網上兌換，有效期為兌換後90日內）

adblk6
預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票 預訂日本環球影城「NO LIMIT! 聖誕節」門票 送關西機場特快列車HARUKA車票

日本環球影城快速通關

售價：$707/位起

優惠產品網址

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能