1664 Blanc Vogue Soirée法式時尚節 送姜濤珍藏卡與手提袋 香水及皮革工作坊

各位「姜糖」要留意了！法國啤酒品牌1664 Blanc由即日起至7月30日，在尖沙咀 K11 Art Mall 舉辦 「1664 Blanc Vogue Soirée 法式時尚節」，現場除了展出代言人姜濤穿過的 1664 Blanc x DEMO 的聯乘時尚服飾外，更會送出1664 Blanc x姜濤限量珍藏卡，以及姜濤親筆簽名的限量版手提袋。1664 Blanc同時會在每個周末舉辦限定工作坊，讓參加者打造獨一無二的法式時尚單品，將法式時尚融入生活！

送出1664 Blanc小麥白啤酒

「法式時尚節」分為兩部分，第一部分是中庭的「1664 Blanc法式時尚體驗區」，展出姜濤穿著的兩套聯乘服飾「Good Taste with a Twist」及「Playfully Elegance」，更會進行免費1664 Blanc小麥白啤酒換領活動。參加者只需年滿18歲，並完成大會指定任務，即可免費換領一杯250毫升的1664 Blanc 小麥白啤酒，而在周六及周日首100位成功換領啤酒的參加者，更有機會獲得指定款式的1664 Blanc x 姜濤限量珍藏卡一張。

會場另一部分則是在露天廣場的期間限定「1664 Blanc法式小街」打卡區(即日起至7月20日)，除了充滿法國風情的設計，現場 5米 x 2米的LED打卡牆上，更會播放姜濤宣傳片及造型照，讓一眾「姜糖」打卡朝聖。

換領方法：

步驟 1: 讚好「Kronenbourg 1664 Facebook 專頁 (www.facebook.com/K1664HK)」 或追蹤「1664blanchk Instagram 專頁(1664blanchk)」，然後拍攝「1664 Blanc Vogue Soirée 法式時尚節」活動現場的任何布置並上傳到你的個人 Facebook 或 Instagram 帳戶，並加入以下標籤（hashtag）： #1664Blanc #1664hkPopup #1664xDEMOxK11

步驟 2: 於 1664 Blanc 法式時尚體驗區向工作人員展示 (a) 已上載至社交媒體，並加入指定標籤的活動現場布置照片 (b) 身上的任何藍色物件年滿18歲的參加者完成以上兩個步驟即可獲得免費1664 Blanc小麥白啤酒（250 毫升）一杯，而在 2023 年7月15日至7月30日期間的每個星期六及星期日，首100位完成以上兩個步驟之合資格參加者更可獲得當日指定款式 1664 Blanc x 姜濤限量珍藏卡一張。